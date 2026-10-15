Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas: võtsin reisil suuri riske

Neli aastat üksinda ümber maailma purjetanud Villem Reinaas rääkis "Terevisioonis", et võttis reisil palju riske, läbis nii India ookeani kui Punase mere ja kohtas äärmiselt vaenulikku ilma. Reinaasa sõnul oli üks selle reisi omapära eraldatuses elavate kogukondadega kokkupuutumine.

"Meil on siin pime ja soov oli näha mingisuguseid teisi kohti. Ümbermaailmareis on selles mõttes tehtud, et kui kaardil tõmmata kriips ülevalt alla, Eestist Kreeta saare juurde, siis kõik meridiaanid on läbitud. Edasi Eesti poole ei saa praegu tulla, sest meil läheb see vedel vesi tahkeks ära kätte ehk meri läheb jäässe, siia saab edasi hakata liikuma kevadel, märtsis-aprillis, seniajani on mu purjekas Kreeta saarel," ütles purjetaja Villem Reinaas, kes esmaspäeval jõudis koju tagasi ümbermaailmareisilt.

Viimasel teekonnal, mida purjetaja alustas eelmise aasta jõulude eel Fidži saarelt, kohtas ta äärmiselt vaenulikku ilma. "Seda läbitakse hoopis teisel ajal. Kui mina läksin meie talvel, siis tegelikult tehakse seda purjetajate seas meie suvel. Purjetajatele on hästi teada, et India ookean on niikuinii vaenulik, mina sain eriti karmi keskkonda tunda. Ma võtsin ette ka Punase mere läbimise, mida tegelikult ka välditakse ja minnakse just Aafrika alt. Teistele seda ei soovita. Õnneks olid ohtlikud olukorrad ainult ilmastiku poolest, inimtegevusest mingit ohtu mulle ei olnud. Räägitakse, et Punasel merel on ka piraadioht, mina ühtegi piraati ei näinud," tõdes Reinaas.

Purjetaja sõnul läks ta reisile üksi, sest ei tahtnud kedagi teist sellesse olukorda panna. "Ma ei oleks nii palju riske võtnud, kui keegi oleks kaasas olnud," tõi Reinaas välja.

"Üks selle reisi omapära oligi eraldatuses elavate kogukondadega kokkupuutumine. Kohtusin inimestega, kes tavaliselt turiste ei näe. Huvi selle vastu, miks ma just nende juurde tulin, oli igal pool väga suur," tõi Reinaas välja.