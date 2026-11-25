15 aastat tagasi esimest korda autokooli läinud Elina Born rääkis saates "R2 Hommik!", et sai hiljuti juhiload kätte ja on juba ka päris üksinda Tallinnas liigelnud. Borni sõnul kukkus ta gümnaasiumi ajal teooriaeksamil läbi, oli enda peale tulivihane ja see oli ka põhjus, miks tal uuesti alustamisega nii kaua aega läks.

"Gümnaasiumis hakkasime klassiõdede ja -vendadega koos autojuhilube tegema. Kõik sai mul juba tehtud, pimedasõit ja libedasõit, aga siis tuli kooli teooriaeksam, kus ma kukkusin läbi. Ega ma ei õppinud ka väga usinasti, aga olin enda peale kohutavalt solvunud ja sellepärast jäi pooleli," ütles laulja ja värske autojuhilubade omanik Elina Born.

Kogu aeg mõtles Born, et aega on, kuni lõpuks läkski 15 aastat mööda.

"Linnas sõitmine oli nüüd teistmoodi. Kui ma 15 aastat tagasi sõitsin Tapa linnas ja Rakveres, siis nüüd sõitsin Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel ja seda ma küll tundsin, et kuidas keegi üldse midagi aru saab ja kellelgi üldse load siin on, alguses tundus kõik väga keeruline," tõdes Born.

Muusikule soovitai juba paar aastat tagasi üht väga toredat sõiduõpetajat. "Paar aastat kogusin ikka julgust kuni aprillikuus ütles üks kolleeg, et kirjuta sõiduõpetajale või ma kirjutan sinu eest," muheles muusik. "Kirjutasingi sõnumi ja õpetaja kohe vastas, et hakkame pihta. Mul vedas, sest oktoobrikuus pani ta amet maha."

Stressi oli palju vähem ka seetõttu, et nüüd otsustas ta automaatkäigukastiga auto eksami teha.

Borni sõnul oli tal ARK-i sõidueksamil korralik närv sees. "Õnneks mul oli väga tore ja väga rahulik eksamineerija. Ta alguses küsis, et kuidas mul lavanärviga lood on. Ütlesin, et on küll selline tunne nagu peaks kohe lavale minema. Õnneks mul vedas sellega ka, et liiklus polnud väga tihe. Päike natuke segas, peegeldas vastu asfalti," meenutas Born.

Seni on ta sõitnud nii, et keegi istub alati kõrval. "Eile tegin oma esimese sõidu üksinda, sõitsin kodust Telliskivisse ja see on hoopis midagi muud. Mingites kohtades tundsin, kuidas jalad hakkasid surisema, aga ma pean ikkagi ennast üsna heaks juhiks, tähelepanu on mul hästi keskendunud," tõdes Born ja lisas, et oma autot tal veel pole.