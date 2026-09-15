Piret Krumm: hea ema olla on suhteliselt võimatu

Oktoobri alguses jõuab Tallinnas lavale monolavastus "Maailma parim halvim ema", kus näitleja Piret Krumm tegeleb tuhandete emadusega kaasnevate küsimustega. Krumm rääkis "Ringvaates", et on mõte emadus lahti pakkida, on tal näidendi autori Andra Teedega pikalt mõttes mõlkunud.

"Kuna emad on valdavalt jaolt üksinda, olenemata sellest, et nad ei ole enam kunagi üksi, siis tundus, et ühe ema hinge pime öö tuleb lavale kanda," avas ta, miks lugu just monolavastuse vormis välja otsustati tuua.

Eelmise aasta alguses oma esiklast tervitanud Krumm nentis, et teda üllatas, kuidas emasid ainult headeks ja halbadeks emadeks kategoriseeritakse. Sellele pöörab ta ka laval tähelepanu.

"Arvestades seda, kuidas tänapäeval kriteeriumid on muutunud, on heaks emaks olemine suhteliselt võimatu missioon," lausus ta ja lisas, et ka süümepiinad saadavad emasid igal sammul. "Sa ei olegi õige ema, kui sul ei ole süümepiina taskust võtta," muigas Krumm.

Emaks saamine on muutnud ka Krummi suhtumist nii enda emasse kui ka teistesse emadesse. Aga puutumata ei ole jäänud ka tema minapilt.

"Loomulikult on rütm teine, sest kõik on teistmoodi. Su keha on teistmoodi, sa ei saa ise päris täpselt aru, kes sa nüüd päriselt oled: justkui oled kellegi ema, keegi kogu aeg vajab sind, aga kes sa ise oled, see hakkab kõikuma," arutles ta ning rõhutas, et see kõik teeb elu väga huvitavaks. "See kõik on väga positiivne, see ei ole ainult negatiivne."

Emade kõrval peab Krumm oluliseks esile tõsta ka isasid, kes jäävad ise lapsega koju.

"Minu põlvkonnas on väga palju emasid, kes lähevad otse tööle, aga on ka väga palju isasid, kes jäävad koju. Nende isade esiletõstmine on väga oluline, sest nad teevad väga suurt tööd. Ja kuna ma olen lapse ema ja leian, et neid emaduse omadusi on ühiskonnas vähe, siis ma tahaks öelda, et isad, kes jäävad koju, te olete kõige ägedamad üldse!"