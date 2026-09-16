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Aavik: kui midagi suure armastusega teha, siis see jõuab ka teisteni

Ringvaade
Foto: Ken Mürk
Ringvaade

Viiuldaja Hans Christian Aavik usub, et edu saavutamisel on oluline ajada oma asja armastusega, sest nii jõuab see ka teisteni.

Oktoobri keskel annavad Karolina ja Hans Christian Aavik Alexela kontserdimajas kontserdi "Üle helide", mis on nende seni suurim kontsert kodumaal. Muusikud rääkisid "Ringvaates", et pakkumine ühes Eesti kõige suuremas kontserdisaalis kontsert anda tuli ise nendeni.

"Me ei jõudnud sellist soovi isegi õhku visata, kui juba meie poole pöörduti, et kas me ei tahaks. Me ütlesime, et kuidas me ei tahaks," naeris Karolina . "Tegelikult on kõik meie viimased aja ideed ääretult ambitsioonikad. Ikka tahame alati palju ette võtta," lisas Hans Christian.

Mis lood kontserdil ettekandmisele tulevad, on muusikud kiivalt enda teada jätnud. Seda enam rõõmustab neid, et saal on põhimõtteliselt välja müüdud.

"Ma usun, et inimesed on usaldanud meid ja neil on huvitav meie teekonda jälgida. Ja meie armastame seda, mida me teeme, ja inimesi, kes tulevad kuulama. Võib-olla see ongi see," arutles Karolina, mis nende edu võti on.

Ka Hans Christian usub, et kui midagi suure armastusega teha, siis see kiirgab välja.

"Meie soov on pakkuda publikule tohutult suurt elamust: ainult lood, mida me ise kõige rohkem armastame. Me ei öelnud küll midagi välja, aga esimene pool mängime puhast klassikat. Meil on kavas Enescu viiulisonaat, see on kindlasti üks kõige keerulisem sonaat, mis on klaverile ja viiulile kirjutatud. Ütleme, et selline Mount Everest. Aga teine pool on teistsugune."

Lisaks Aavikutele astuvad Alexelas üles Curly Strings, Liisi Koikson ja Martti Tärn ning orkester Kaspar Männi juhatusel.

Abikaasade sõnul on muusika ka peamine teema, mille üle nad vaidlema võivad minna. "Kodus on kõik väga rahulik ja tore, aga prooviruumis hakkab mingi asi käima," muigas Karolina.

Samas peab Hans Christian positiivseks, et lavapartneritest abikaasad saavad palju tööalaselt maailmas ringi reisida. "Kui me peame eraldi reisima, siis on tegelikult päris igav üksi head toitu süüa, tahaks teise inimesega jagada. See kõik annab uut energiat juurde."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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