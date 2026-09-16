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"Jõulutunnel" ootab koostöötaotlusi heategevussaates osalemiseks

Jõulutunnel
"Jõulutunnel" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jõulutunnel

ETV heategevussaade "Jõulutunnel" ootab 9. oktoobrini ettepanekuid ja taotlusi organisatsioonidelt, et leida koos lahendusi ja pakkuda tuge Eestis olulistele murekohtadele.

Juba mitu aastakümmet on "Jõulutunnel" hoidnud missiooni tõsta esile teemasid ja valdkondi, mis vajavad laiemat tähelepanu ja kaasamõtlemist lahenduste leidmisel. Alates 1999. aastast on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ja mitmesuguseid meditsiiniseadmeid ning tõstetud esile ühiskonnas olulisi sotsiaalseid probleeme.

"Jõulutunnel" naaseb ETV ekraanile ka sel aastalõpul ja ootab kuni 9. oktoobrini organisatsioonidelt taotlusi heategevussaate fookusteemaks.

"Ootame ettepanekuid nii sotsiaal-, tervise kui ka kultuurivaldkonnast," ütles "Jõulutunneli" produtsent Margus Saar, kelle sõnul on saate üks eesmärkidest lisaks heategevusele ärgitada ka ühiskondlikku arutelu.

ETV heategevussaate puhul on oluline, et televaatajate annetuste toel soetatav seade, pakutav tegevus või lahendus omaks ulatuslikku mõju ning heategevuslik eesmärk oleks selgelt mõistetav ning tulemus mõõdetav.

"Peame oluliseks, et "Jõulutunneli" teema oleks laia kandepinnaga ja heategevussaate annetustest saaksid abi võimalikult paljud," lisas Saar. Saate koostööpartneri tegevus peaks seetõttu olema ka laialdane ja pakutav abi kättesaadav inimestele erinevatest paikadest.

Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega e-aadressile joulutunnel@err.ee.

Möödunud aastal tegi "Jõulutunnel" koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga. Harvikhaiguste laste ravi toetuseks laekus telefoniannetustena üle 370 000 euro. Koos ETV-ga jõudis heategevussaade ka ETV+ ekraanile.

"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist aadressil err.ee/joulutunnel.

Toimetaja: Karmen Rebane

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