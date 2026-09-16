Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

Toidu ettekokkamine ehk mealprep on Murulaiu sõnul hea viis, kuidas iga nädal toidutegemise pealt aega kokku hoida.

"Statistikaamet on aastaid tagasi välja uurinud, et keskmine Eesti pere veedab umbes 13 tundi nädalas söögi tegemisele, see teeb aastas 30 päeva," rääkis ta.

Näiteks pühapäeva õhtul valmis tehtud suuremad portsud aitavad aga argipäevadel kokkamisele kuluvat aega lühendada.

"See komplekt, mida meie täna teeme, on sellised, et umbes kahe tunniga saab valmis teha hommikusöögi, lõunasöögi, vahepala ja õhtusöögi. Need on tehtud niiviisi, et midagi on ahjus, midagi on potis, midagi on pannil ja need küpsevad samal ajal."

Hommikusöögiks valmisid Murulaiu käe all kohupiimapannkoogid. Kahe inimese portsu jaoks tuleb kokku segada kolm muna, 200 grammi kohupiima, 60 grammi jahu ja 35 grammi suhkrut ning seejärel pannil praadida. Hommikuti saab koogid uuesti pliidil või mikrolaineahjus üles soojendada.

Lõunasöögiks pakkus Murulaid korepärast kaussi. Selleks on vaja keeta riis, hakkida salatiks porgand ja punane kapsa, millele läheb juurde spinat ning praadida hakkliha. Hakkliha praadis Murulaid küüslaugu, sojakastme, tomatipüree ja suhkruga. "See annab sellise magusa maitsenüansi, mis teeb selle mahlaseks ja väga istuäratavaks."

Vahepalaks valmistas Murulaid kaerahelbeküpsiseid. Nende tegemiseks tuleb purustada kahvliga banaan, lisada munad, kaerahelbed, pähklid, rosinad ja suhkur.

"Seda ma soovitan süüa kaks-kolm tundi pärast lõunasööki, näiteks enne trenni. Siis saad lihased süsivesikuid täis pumbata ja trenn on ka efektiivsem," lausus ta.

Õhtusöökideks saab sügise alguses valmistada suure poti tomatipüreesuppi. Selleks tuleb panna tomatid, sibulad, küüslauk ja porgandid ahju ning pärast ahjust võtmist maitseainete ja toorjuustuga ära blenderdada.