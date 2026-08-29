Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

Reimo Sildvee ütles, et kui "Terevisioonis" pead iga hommik tegelema kümne erineva teemaga, siis "Pealtnägijas" on rohkem aega minna asjadesse sisse. "See mulle meeldib praegu väga," sõnas ta. Mihkel Kärmas lisas selle peale, et "Pealtnägija" on seejuures hoopis teistsuguses traumapunktis. "Tihti need emotsioonid, mis selle tööga kaasnevad, on väga tugevad, sest mis seal salata, negatiivsed emotsioonid on tugevamad ja tihti me nendega tegelema, oleme ka konfliktsete osapoolte vahel nagu piksevarras, seega ei taha heidutada, aga mentaalselt tuleb valmis panna, sest nii lilled ja liblikad see ka ei ole."

Sildvee peab ennast ka üsna suureks "Pealtnägija" vaatajaks. "Ma ei saa öelda, et oleksin 28 aasta jooksul kõik saated otsast lõpuni vaadanud, aga "Pealtnägija" pole kunagi olnud see programm, mille puhul mõtlen, et ah, äkki panen midagi muud," rõhutas ta.

Ta on juba käinud ka oma esimesel "Pealtnägija" võttel. "Ma seda lugu sisuliselt lahkama ei hakka, aga see on üks põnev lugu, mis ääri-veeri puudutab väga paljusid lapsevanemaid ja lapsi, aga seal oli emotsiooni, vastandumist ja üksteisest täiesti erinevalt arusaamist, mis on teatud määral ka selle konflikti tuum, et mida ja keda eelistada ning kelle heaolu tuleks esile tõsta."

Hooaja avasaade veel lõpuni valmis ei ole. "Meil on palju teemasid, aga kuidas need kõige targemalt, huvitavamalt ja televaataja jaoks paremini ära pakendada, on veel lahtine," kinnitas Mihkel Kärmas. 2. septembri saates räägitakse muuhulgas ka presidendivalmististest, mis toimuvad samal päeval. "Peame selles erakordselt muutlikus olukorras sättima, sest me ei ole päris otsesaade, et me midagi päris ära ei vussiks või maha ei magaks."