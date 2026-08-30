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Galerii: "Impulss" tõi hooaja eel stuudiosse erilised külalised

Tele
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24 pilti
Tele

ETV arutelusaade "Impulss" kutsus sügishooajaks valmistudes stuudiosse kirju seltskonna, teiste seas nii ametist lahkuva presidendi Alar Karise kui ka Nublu.

Telesaadete toimetused valmistuvad aktiivselt algavaks hooajaks, millest annavad tunnistust ka telesse jõudnud eelklipid. "Impulsi" toimetus otsustas algavale hooajale vastu minna erilises seltskonnas ja kutsus telemajja ühe laua taha kirju seltskonna.

"Meie soov on näidata, et ühe arutelulaua taha peaks kokku kutsuma väga erinevad inimesed. Sinna mahuvad üheskoos vestlema president Alar Karis ja transporttööline Mart, Nublu ja liikumispuudega inimeste õiguste eest võitlev Hendra Raud, olümpiavõitja Katrina Lehis ja pisike tüdruk," avas saatejuht Anna Pihl salvestuse tagamaid.

Sümboolselt koguneti just laua ümber, sest algaval hooajal muutub ka "Impulsi" stuudiokujundus, mille üheks keskseks elemendiks on suur ümmargune laud. "Meie uus ümarlaud on just see koht, kus plaanime anda hääle kõigile. Me tahame, et meie stuudios ja ühiskonnas laiemalt oleks arutelukultuur, kus üksteist kuulatakse ja ollakse viisakad."  

Anna Pihli sõnul tulid kõik külalised ideega kohe ka kaasa. "Mulle tundus, et ka nemad tahaksid näha ja kuulda just sellist ühiskondlikku arutelu."

"Impulss" alustab ETV ekraanil teisipäeval, 1. septembril ja avasaate fookuses on presidendivalimised. Saadet juhivad sel hooajal Anna Pihl ja Taavi Eilat.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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