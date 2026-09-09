Sildvee debüüt "Pealtnägijas": kooli algusaeg ajas vanemad vallaga tülli

9. septembril jõuab eetrisse Reimo Sildvee debüüt saates "Pealtnägija", kus ta uurib Kõrveküla põhikooli lapsevanemate ja valla vahel lahvatanud tüli, mis on otsapidi jõudnud juba kohtusse ning mille põhjus on erimeelsus koolipäeva alguskellaaja suhtes.

"Minu esimene lugu "Pealtnägijas" räägib sellest, et nagu me teame, peaksid kõik üldhariduskoolide tunnid üle Eesti alates sellest õppeaastast algama kell üheksa, aga selgub, et see tegelikult ei ole üldse nii. Sellest on varem ka räägitud, aga minu lugu räägib sellest, et Kõrveküla põhikooli lapsevanemad on otsustanud minna oma lapse kaitseks suisa koolipidaja ehk valla vastu kohtusse," ütles "Pealtnägija" ajakirjanik Reimo Sildvee "Terevisioonis".

Vaidlus on üleval olnud juba sellest ajast, kui valitsus 2025. aasta juuli esimestel päevadel selle määruse vastu võttis, mis sätestas, et koolitunnid peaksid hakkama kell üheksa hommikul.

Teadusuuringud tõestavad Sildvee sõnul, et kui noorukid saavad hommikul hiljem ärgata, on see nende füüsilisele tervisele kindlasti parem.

Valla sõnul võib aga ühistranspordi ümberkorraldamine maksma minna pool miljonit. "See on keerukas lugu, kus lapsevanemad on vallaga suisa tülli läinud," nentis Sildvee. Vallal on kohustus koolitransport tagada, aga lapsevanemate sõnul tagab praegu vald seda ebaõigel kellaajal."

Sildvee oma pere kogemuse põhjal võiks samuti kool alata kell üheksa.

"Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeval kell 20.05.