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Kaidor Kahar läbis Norras lassokoolituse ja püüdis plastnööriga kunstpõtra

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Saatesarja "Meie hõimlased" salvestuse jaoks naaberrahvastele külla sõitnud saatejuht Kaidor Kahar läbis Norras lassokoolituse ja osales 150 osalejaga võistlusel, kus pidi plastnööriga kunstpõtra püüdma. Kahari sõnul on tal kodus nüüd seitse lassot, sest oskus vajab edasist lihvimist.

"ETV saade "Meie hõimlased" stardib taas, aga me filmisime seda kevadel, käisime Soomes, Rootsis ja Norras saamide juures. Pärast võttepäeva tahtsin hirmsasti suusatada virmaliste all, mul oli selline unistus, aga sain üsna kiiresti aru, et varustust kuskilt saada pole võimalik ja et ma pean leidma endale kohaliku sõbra, kes annaks mulle suusad," selgitas "Meie hõimlased" saatejuht Kaidor Kahar.

Kahar jalutas Norra Kárášjohka linnas, mis on suuruselt nagu Võhma. "Leidsin sealt väikese poe, kus oli kaks naist. Ütlesin, et üks neist peab hakkama minu sõbraks ja laenama mulle suusad. Saami naine Joanna oli nõus. Nägin, et poes oli lassomaterjal ja küsisin, mis see on. Tuli välja, et nad müüsid seda, sest lasso on seal väga populaarne."

Kahar ostis endale ka lassomaterjali ja Joanna lubas sellest lahkelt ka lasso valmis meisterdada. "Sain virmaliste all ratsutada ja soovitan seda kõigile," nentis Kahar, kellel on nüüd kodus lassode kollektsioon, sest ta lasi Joannal endale saata veel kuus lassokomplekti, millest algselt plaanis sõbra peol lassode viskamise töötoa teha.

Kuna lassod jõudsid kohale alles pärast pidu, ei saanud Kahar töötuba siiski teha. "Mul on nüüd kokku seitse lassot," muheles Kahar, kes läbis Norras lasso viskamise koolituse ja osales ka kunstpõdra püüdmise võistlusel.

Võistlusel osales 150 viskajat ja auhinnafond oli 2500 eurot.

Kaidor Kahar Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu

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