Mari Jürjens: ma alles õpin komplimente vastu võtma

Muusik ja näitleja Mari Jürjens rääkis Vikerraadios, et tal on komplimente raske vastu võtta ja see on oskus, mida ta endiselt õpib. Jürjensi sõnul on aga väga tore, kui öeldakse hästi.

"Dokumentaalsarja "Elu loomaaias" tegijad Ants Tammik ja Sander Loite mind selle sarja juurde kutsusid ja mul oli täiesti esmakordne võimalus lugeda sarjale tekst peale," ütles muusik ja näitleja Mari Jürjens, kes oli dokumentaalsarjas "Elu loomaaias" jutustaja.

Jürjensi sõnul tegi ta nii, et vaatas väikese klipi eelnevalt ära ja siis luges teksti sisse, aga ka nii, et vaatas terve episoodi ära ja siis hakkas teksti peale lugema. "Juhtus ka nii, et lugesin tekstid ära ja alles siis nägin, millele ma teksti peale lugesin," sõnas Jürjens.

Väga emotsionaalne oli sarja eelmise hooaja tiigri osa, kui Jürjens luges nii, et vaatas sarja ja samal ajal luges teksti peale. "Ma ei teadnud, mis selles osas juhtub, pidin mõnda kohta mitu korda uuesti sisse lugema, sest olin nii liigutatud, et mitte jätta sisse neid kohti, kus ma pidin ise peaaegu nutma hakkama. Seda tööd tehes pead olema emotsionaalne, aga samas ka tehniliselt täpne," meenutas Jürjens.

"Mina valisin dokumentaalsarja helikujundades suunaks minimalistliku orkestri variandi, kammerlikuma tooni," ütles Lauri Kadalipp, kes kirjutas muusika dokumentaalsarjale "Elu loomaaias".

"Ma proovin laulda lugu, millest laul räägib, see on kõige tähtsam. Niisama laulda ma võib-olla ei oskagi, ma püüan ikkagi olla kohal ja laulda kogu hingest," sõnas Jürjens, kes laulis sisse ka sarja tunnusloo.

Jürjensi sõnul on tal komplimente raske vastu võtta. "Ma alati püüan komplimendi vastu võtta, see on ka oskus, aga õpin seda endiselt. Muidugi on tore, kui öeldakse hästi," nentis Jürjens.

Kadalipu sõnul oli tema esimene loom merisiga Sinilill, kellele tema sai pere noorima liikmena nime panna. "Meil on peres olnud ka kaks kassi," lisas Kadalipp.

"Meie peres on praegu kass, aga kui ma ise olin laps, oli meie peres merisiga ja ka kääbusjänes," ütles Jürjens.

Dokumentaalsari "Elu loomaaias" on ETV eetris laupäeviti kell 20.