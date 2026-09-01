"Pealtnägijas" teledebüüti tegev Heliis Raudsik: kõik lood telesse ei sobi

"Mina sain "Pealtnägija" tiimi nii, et helistati ja öeldi, et on üks mõte, kas tahaksid seda arutada ja nii see lahti rullus," meenutas "Pealtnägija" tiimi uus liige Reimo Sildvee, kes on üle kümne aasta "Terevisiooni" teinud.

"Mina olen juba paar hooaega olnud "Pealtnägija" taustatoimetaja. Ma sain selle kõne üsna ootamatult juuli lõpus, kui Merilin Pärli teatas, et tema läheb muudele jahimaadele. Tundus, et produtsent ja meie päevakajaliste saadete toimetuse juht Peep Kala otsustasid, et võiks leida ühe inimese "Pealtnägiia" süsteemi seest. Minu nägu on televaatajale küll võõras, aga saate taustal olen ma juba jupp aega toimetanud," sõnas Heliis Raudsik.

"Pealtnägija" saate puhul on Sildvee sõnul paar-kolm päeva aega, et teema endale selgeks teha ja avada. "Ukraina stuudiot" teen jätkuvalt ka," lisas Sildvee.

"Me vestlesime Mihkel Kärmasega pikalt ja ma uurisin, miks ja kuidas need lood tekivad, kuidas toimetuse töö täpselt käib, kuidas lood lõpuks ekraanile vormuvad, mis need nipid ja trikid on. Pikki vestlusi on peetud," sõnas Sildvee.

"Ahistamisskandaalid on olnud need, mis on pikka aega vormunud, et kas ja kuidas me need teeme," ütles Raudsik. "Ühest küljest pead ikka ajakirjanduslikult veenduma, et sul on vettpidavad faktid, kui hakkad midagi telekasse panema, aga teisalt peab sul olema midagi ka näidata. On väga palju lugusid, mis meie toimetusest läbi käivad ja on väga head kirjutavad lood, aga ei ole telelood. See on asi, millega mina kui kirjutav ajakirjanik pean harjuma, et visuaali näitamise kunst on omaette kunst, mille oskus tuleb ajaga," nentis Raudsik.

"Suur avalik huvi on ka kindlasti filter, mis "Pealtnägijas" on olemas, miks just "Pealtnägija" tuleb ja avab selle loo," sõnas Sildvee.

Andmelugusid tehakse Raudsiku sõnul ikkagi vähem, sest andmed ei kõneta. "Andmed ei tule telekasse kaamera ette rääkima. Andmetöötlus taustal käib, aga vähem kui võiks arvata. Vaatajat huvitavad inimesed ja emotsioonid, mitte tuimad graafikud ja numbrid, aga eks me laseme mõlemal osapoolel kõnelda ja tõe kriteerium on ikkagi see, mis vaataja sealt järeldab," nentis Raudsik.

Teemasid on palju. "Meile pakutakse kõike, naabritülidest riigihangete paljastusteni. Kõike, mille pärast inimesed muretsevad, nad meile pakuvad," tõdes Raudsik.

"Minu teledebüüt tuleb käsundusohvitseride teemal. Nimelt läheb koos Alar Karisega pensionile ka üks Eesti staažikamaid käsundusohvitsere, kes on saatnud ka president Kersti Kaljulaidi ja president Toomas Hendrik Ilvest. Meil õnnestus ta kaamera ette tassida ja pisut rääkida käsundusohvitseride tööst," tõdes Raudsik.

"Pealtnägija" naaseb ETV ekraanile kolmapäeval, 2. septembril.