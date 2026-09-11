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"Elu loomaaias" autor: avaosas näitame jääkaru Rasputini kosjareisi Taani

Terevisioon
Foto: Priit Mürk/ERR
Terevisioon

Dokumentaalsarja "Elu loomaaias" autor Ants Tammik rääkis "Terevisioonis", et filmimise ajal toimuvad võluhetked, mida tajudes ja märgates võib loomade kohta erakordselt palju õppida. Sarja avaepisoodis saab näha armastatud jääkaru Rasputini kosjareisi Taani.

"Kohapeal käime üsna väikese tiimiga, aga osade inimeste töö jätkub siis, kui meie tuleme võtteplatsilt loomaaiast. Et olla loomaaias võimalikult vähe nähtavad või nähtamatud loomade jaoks, et loomad saaksid segamatult toimetada, on meie võttetiim üsna kompaktne, enamasti käime kahe-kolmekesi," ütles dokumentaalsarja "Elu loomaaias" autor Sander Loite.

"Millest see lugu üldse algas ja me arvasime, et loomaaiast võiks hea seriaali saada, oli nii, et üks ninasarvikuproua pööras selili, et ma kratsiksin ta kõhualust, mingid võluhetked toimuvad filmimise ajal," ütles "Elu loomaaias" autor Ants Tammik. "Kui sa vähegi oskad seda tajuda või märgata, siis see ongi hetk, kus sa tahad rohkem uurida ja aru saada, mis maailm see on ja selleks me selle seriaaliga ka alustasime."

Avaepisoodis, mis läheb eetrisse 12. septembril, saab näha jääkarude maailma. "See algab sellega, kui armastatud isakaru Rasputin sõidab Taani kosja. Temal on väärtuslikud geenid, mis tulevad sellest, et tema vanemad on loodusest pärit. Rasputin on jääkarude paljundusprogrammis, mille suur eesmärk on jääkarude sugu maailmas päästa ja alles hoida. Sellest ka tema suur pulmareis," nentis Loite.

Eraldi episoodid on sarjas ka kitsetallede sünnist ja pulmadest. "Saab paralleele tõmmata inimese maailmaga," tõdes Tammik. "Hästi suur roll on ka neil inimestel, kes loomade ümber on. Dokumentalistina huvitab mind hoopis see, kuidas looma ja inimese suhtlus seal käib. "

Dokumentaalsari "Elu loomaaias" on ETV eetris laupäeviti kell 20.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

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