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"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

Tele
Eesti mäng
Eesti mäng Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

Laupäeval, 3. oktoobril stardib ETV-s taas populaarne televiktoriin "Eesti mäng", mis on vaatajaid rõõmustanud juba 15 aastat. Erilisel hooajal on mängu lisandunud ka täiesti uus rubriik.

2011. aasta suvel jõudis esmakordselt ETV ekraanile "Eesti mäng". 15 aasta jooksul on televiktoriinist läbi käinud lugematu hulk eestlasi ja põhiturniiri kõrval on eetrisse jõudnud mitmeid erihooaegasid.

Sel laupäeva, 3. oktoobril uue hooga alustav "Eesti mäng" jätkab häid traditsioone, tuues stuudio täis põnevaid külalisi ja seda kõike heatujulise Gaute Kivistiku dirigeerimisel. Koos temaga on ETV ekraanil tagasi ka Britt Kõrsmaa.

Hooaja avasaade teeb kummarduse kõikide "Eesti mängu" seniste eetriaastate ees ning toob stuudios kokku mängijad, kel kõigil saatega oma eriline seos.

Nii panevad teadmised proovile "Eesti mängu" kõige esimene võitja dirigent Veronika Portsmuth, saadetes korduvalt osalenud Jüri Muttika ja Jaana Heeringson-Loot. 15 aastat tagasi oli just Jaana see inimene, kes Gaute Kivistiku kõrval kaassaatejuhina "Eesti mängule" hoogu andis. 

Sünnipäevahõnguline "Eesti mängu" hooaeg lisab sel sügisel mänguväljale ka täiesti uue rubriigi "Liiklus". Ees ootavad põnevad küsimused liiklusohutuse ja liikluses toimuva kohta. Nii võib küsimuste hulka sattuda mõni liiklusreegel või hoopis numbriline küsimus.

 "Eesti mäng" alustab uut hooaega laupäeval, 3. oktoobril kell 18.45. 

Toimetaja: Annika Remmel

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