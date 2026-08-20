Rasmus Puur: roosiaia kontsert teeb kummarduse Eesti muusikale

Dirigent ja presidendi roosiaia kontserdi kunstiline juht Rasmus Puur rääkis, et orkester on kokku pandud vabas Eestis sündinud ja kasvanud noortest ja teeb kummarduse Eesti muusikale. Presidendi kultuurinõunikuna tegutsenud Puuri sõnul jäid talle kõige rohkem meelde lihtsad kohtumised eesti inimestega erinevates paikades.

"Kava kokku pannes olid mõned kriteeriumid, et oleks eesti autorid, et oleks hoogne, pidupäevalik, saaks tantsida, tunda rõõmu, et lugusid oleks täpselt 35, nagu meil on taasiseseisvumisaastaid ja sealt hakkasime noppima laule erinevatest ajastutest," ütles dirigent ja kontserdi kunstiline juht Rasmus Puur.

Roosiaia vastuvõtul mänginud orkester oli Puuri sõnul spetsiaalselt kokku pandud. "Kutsusin siia muusikuid, kes on sündinud ja kasvanud vabas Eestis. Keelpillidest on VHK keelpilliorkester, puhkpill, bänd ja löökpillid on kõik meie noorsoo parimad pojad ja tütred, kellest enamikuga me viis aastat tagasi lauluväljakul seda sama sündmust tähistasime, nii et oleme natuke ka trenni teinud," tõdes Puur.

President Alar Karise kultuurinõunikuna tegutsenud aastate kohta meenutas Puur, et olulisi asju, mida president on teinud, on mitmeid. "President Karis on muutnud traditsioone, tekitanud emakeelepäeva ettelugemistraditsiooni Kadriorus, pannud liikuma isade ja emade päeva mööda Eestimaa väikseid kohti, toonud roosiaia vastuvõtule tagasi kultuuri- ja haridustegelaste enamiku ning meil oli ka tegus raamatuaasta," loetles Puur.

Kõige rohkem jäid Puurile aga meelde väga lihtsad kohtumised eesti inimestega erinevates paikades. "Loomulikult ka kohad, kuhu muidu ei satu, kuningakojad ja paleed, aga ka olümpiamängud, kuhu ma tõenäoliselt muidu sattunud ei oleks," muheles Puur.