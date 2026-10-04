ETV2 teemaõhtu on pühendatud juubilar Tiit Kõrvitsale

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel nädalal pühendatud Tiit Kõrvitsale, kes tähistas 3. oktoobril 75. sünnipäeva.

19.30 "Rock-Hotel. Kuidas läks sul see mäng" (2023)

1978. aasta 20. oktoobril astub Eesti kunstiinstituudi metsikul peol esmakordselt lavale bänd, mis kutsub ennast rock'n'roll'i austajate sektiks. Rock-Hotel purustab kõik publikurekordid, mitu põlvkonda armub "Aita mööda saata öö" laulu kuulates ja selle järel tantsupõrandal kõikudes. Bändi esimesest peost viimaseni kulub täpselt 43 aastat ja viis kuud.

Harry Kõrvitsa dokfilm räägib, kuidas kõik algas, mis mehi selles hotellis kõnetab ja kas huumor, eneseiroonia ning rock'n'roll on veel säilinud. Autor Harry Kõrvits, film valmis koostöös Telia Inspira ja ERR-iga, tootja Pumpkin Production.

20.35 "Ob-la-di, Ob-la-da" (2002)

Stuudios on Reet Linna, Tiit Kõrvits, Toomas Kõrvits, Arne Haasma ja Ike Volkov. Režissöör Maire Radsin.

21.25 "Täna õhtul..." (2009)

Ansambel Kukerpillid on rühm teenekaid muusikuid, mitte niivõrd koosveedetud muljetavaldava aastanumbri pärast, vaid loendamatute laulude pärast, mis tänu neile üles nopitud ja uuele elule äratatud. Seetõttu on Kukerpille nimetatud ka eesti muusika rahvuslikuks aardeks.

Nende kikermarju, kukerpalle ja laule loeb ühes saatepublikuga kokku saatejuht Vahur Kersna.

22.20 "Tundmatu 60" (1991)

Eesti biitmuusika ajalugu. Jutukaaslasteks on Tõnis ja Tiit Kõrvits. Režissöör Tarmo Krimm.

22.50 "Telelaupäev. Õhtu hotellis 2. Rock Hotel" (1988)

Sünnipäevakontsert linnahallis. Vaatajad saavad osa ansambli pidupäevakontserdist linnahallis, kus oli külalisi Soomest, Lätist ja muidugi Eestist.