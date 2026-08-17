ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

20. augustil tähistatakse Eesti iseseisvuse taastamist kõikjal üle Eesti ja ka rahvusringhääling on päeva erilisemaid kohtumisi vahendamas.

20. augusti tähtsündmused jõuavad ERR-i telekanalite ja veebi vahendusel otseülekannetes kodudesse varahommikust hilisõhtuni. Pidupäeva eriprogrammi pakuvad ka raadiod koos muusika ja lugudega Eestist.

20. augusti otseülekanded

Kell 6.55 Taasiseseisvumispäeva lipu heiskamine

ETV, ETV+ ja ERR.ee portaal, ETV2 (eesti viipekeeles)

Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva tähistamine algab varahommikul riigilipu piduliku heiskamisega Pika Hermanni torni. Kõnede ja lauludega meenutatakse päeva, mil julged otsused tõid tagasi oma vaba riigi. Saatejuht on Astrid Kannel.

Kell 12.00 Ülekanne Riigikogust: 20. Augusti Klubi pidulik istung

ETV, ETV+ ja ERR.ee portaal

Pidulikul istungil kõnelevad president Alar Karis, 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme, Islandi president Halla Tómasdóttir, Läti spiiker Daiga Mieriņa, Leedu spiiker Juozas Olekas, Leedu Signaatorite Klubi president Birute Valionyte.

Kell 15.00 Taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

ETV, ETV+ ja ERR.ee portaal

Duo Ruut live Autor/allikas: Duo Ruut

Sadu, Noep, Puuluup, EiK, Duo Ruut ja Sander Mölder esitavad parimal võimalikul moel iseseisva Eesti moodsat muusikat. Saatejuht on Astrid Kannel.

Kell 18 Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt Roosiaias

ETV ja ERR.ee portaal, ülekanne jätkub kell 19.15 ja 21.30

ETV2 vahendab presidendi kõne eesti viipekeeles kell 19.30, ETV+ eetris on kõne kell 20.10

Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva puhul võõrustab president Alar Karis koos abikaasaga külalisi roosiaias. Peetakse Eestile pühendatud pidu ning kõlab president Karise ametiaja viimane aastapäevakõne. Saatejuhid on Mirko Ojakivi, Heleri All ja Juhan Kilumets.

20. augusti filmipärlid

Dokfilm "Tuulte tahutud maa"

ETV+ kell 7.30

Joosep Matjuse eepiline loodusfilm "Tuulte tahutud maa" teeb kummarduse Eesti loodusele. Autor/allikas: kaader filmist

Joosep Matjuse film Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees avanevad eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega.

Dokfilm "Riigikogu direktor"

ETV kell 10.45

Dokumentaalfilm on pühendatud Eesti iseseisvumise taastamises märgilist rolli mänginud Ülo Nugisele, kes oli Ülemnõukogu juhataja otsustavatel augustipäevadel. Režissöör on Toomas Lepp ja stsenarist Hannes Rumm, kes on rääkinud Nugise fenomenist ligi 30 inimesega.

Telemängufilm "August 1991"

ETV kell 12.55

Fiktiivne dokumentaaldraama, milles kellaajalise täpsusega jälgitakse sündmuste kulgu kolmel augustipäeval 1991. aastal. Stsenarist ja režissöör Ilmar Raag. Näitlejad Tõnu Oja, Hilje Murel, Tanel Ingi, Hendrik Toompere, Andres Mähar, Peeter Tammearu, Rain Simmul.

Dokfilm "Rein Taagepera – kahemõtteline Eesti"

ETV2 kell 14.00

Rein Taagepera - kahemõtteline Eesti

Portreefilm Rein Taagepera eluteest ja elutööst. Erilist tähelepanu on pööratud tema paguluses veedetud aja poliitilisele võitlusele, hilisemale naasmisele kodumaale ja akadeemilisele tööle sünnilinnas Tartus. Filmi lavastaja Peeter Simm, käsikirja autor Trivimi Velliste.

Mängufilm "Tõde ja õigus"

ETV+ kell 21.10

Eesti 100. aastapäevaks valminud mängufilm, mis põhineb A. H. Tammsaare samanimelise romaani esimesel osal. Režissöör ja stsenarist Tanel Toom. Osades Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Pius, Ester Kuntu jpt.

Mängufilm "O2"

ETV kell 23.15



"O2" Autor/allikas: Karl Anders Vaikla

Spioonipõnevik Eesti luurajast, kes peab paljastama Nõukogude Venemaa topeltagendi. Režissöör Margus Paju, osades Priit Võigemast, Kaspars Znotinš, Agnese Cirule, Elmo Nüganen, Johan Kristjan Aimla, Doris Tislar, Rein Oja, Indrek Ojari, Tambet Tuisk, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Pääru Oja jpt.

20. augusti erisaated raadiotes

"Vikerhommik"

20. augusti "Vikerhommik" viib kell 7 Toompeale, kust Astrid Kannel vahendab iseseisvuse taastamise päeva lipuheiskamist. Seejärel vesteldakse hommikuprogrammis nendega, kes on kasvanud, õppinud ja elukutse valinud vabas Eestis. "Vikerhommikut" juhivad Anett Peel ja Janek Luts.

Astrid Kannel Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

"Eesti lugu"

Vikerraadios kell 12.05 ja 13.05

Taasiseseisvumispäeval kell 12.05 on Piret Kriivani ajaloosaate fookuses Moskva augustiputš. Ajaloolane Küllo Arjakas räägib, mis Nõukogude Liidule saatuslikuks saanud 1991. aasta augustikuus Moskvas juhtus. Kell 13.05 kõneleb Eesti Komitee esimees Tunne Kelam Eesti Kodanike Komiteede liikumisest ja selle rollist iseseisvuse taastamisel.

19. august 1991 Moskvas Autor/allikas: Wikimedia commons/Ivan Simochkin/CC BY-SA 3.0

"Heli nälg"

Vikerraadio kell 15.05

Vikerraadio varamust on taasiseseisvumispäeva eetris "Heli nälg", kus muusikud Riina Roose, Margus Minn ja Ivo Linna kõnelevad pingelisest augustist 1991 ning meenutavad isamaaliste laulude kirjutamist, salvestamist ja ettekandmist. Saate toimetas Andres Oja.

"Ärev ja ilus 1991"

Vikerraadio kell 16.05

Enn Kaubi, Valve-Liivi Kingisepp, Kai Realo, Ain Tähiste, Jonatan Vseviov, Harri Tiido, Liia Hänni, Juhan Kivirähk ja Elmo Nüganen jagavad mälestusi ärevast ja ilusast 1991. aastast. Saate toimetas Kaja Kärner.

Raadio 2 eriprogramm

Raadio 2-s kõlab 20. augustil ainult kodumaine muusika. Kell 12 algab R2s soovisaade "Värske ja vaba riik 35", kuhu oodatakse kuulajate muusikasoove, mis kõlavad eetris läbi päeva kuni kella 17ni.

Klassikaraadio eriprogramm

Klassikaraadio tähistab taasiseseisvumispäeva Eesti muusika ja Tammsaare loominguga:

Kell 11 valib Kaisa Jõhvik armastatud meloodiaid autorisaates "Lihtsalt nostalgia".

Kell 20 kõlab kontsert, kus kohtuvad Duo Ruut ja Eesti Rahvusmeeskoor. Kõlavad lood Duo Ruudu viimaselt albumilt "Ilmateade", mis on seatud meeshäältele ja ansamblile.

Kell 23 on eetris suveõhtute kirjanduspärl "Öökapi raamat": pidunädalal loeb Indrek Sammul katkendeid Anton Hansen Tammsaare "Tõe ja õiguse" V osast.

Indrek Sammul Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Raadio 4 eriprogamm

Raadio 4 eeter on 20. augustil pühendatud Eestile selle kirevuses:

Kell 10.05 erisaade "Aja maitse", milles räägitakse Eesti ajaloost söögikultuuri kaudu.

Kell 11.05 kultuurisaade "Vabaduse peegeldus: 1918.aasta Eesti kunstis, kirjanduses ja muusikas".

Kell 14.05 jutustatakse Eesti "pruunist kullast" ehk põlevkivist, seda põlevkivi tööstusliku kaevandamise 110. aastapäeva puhul.

Kell 17.05 algab pidulik programm "Elagu, Eesti!", mis jõuab Raadio 4 eetrisse nii Raadiomaja stuudiost kui ka Kadrioru Roosiaiast.

Kell 18.00 Presidendi kõne Eesti taasiseseisvumispäeva puhul.