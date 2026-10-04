Voldemar Kuslap: mind on pika lauljateega õnnistatud

Hiljuti 89. sünnipäeva tähistanud laulja Voldemar Kuslap on õnnelik, et ta on saanud pikki aastaid laval olla. Samas tõdes ta, et ka tee saab ühel hetkel läbi, sest nii hääl kui ka tervis kuluvad.

Sel sügisel on ooperilauljad Voldemar Kuslap, Väino Puura, Jassi Zahharov, Oliver Kuusik, Rene Soom ja Heldur Harry Põlda kokku pannud ühise koosluse Härrasmehed Muusikas, mis toob publiku ette teatrist ja kinolinalt tuttavad meloodiad.

Muusikud rääkisid saates "Hommik Anuga", et sellises koosseisus pole nad varem lavale astunud. "Nii erinevad põlvkonnad on meil koos. Fantastiline," rõõmustas Väino Puura.

Oliver Kuusik ja Heldur Harry Põlda ütlesid, et tunnevad head meelt, et saavad esineda meestega, kellelt nad on palju õppida saanud.

"Olgem ausad, need tüübid kõik siin reas on need, kellele mina väiksena vaatasin teatris alt üles otsa. Ma olin poistekooris ja vaatasin, kuidas kõik need staarid laval on. Mul on äärmiselt suur au olla siin," ütles Põlda.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kuigi alanud sügis on olnud võrdlemisi soe, peavad ooperilauljad oma kõige olulisemat töövahendit, oma häält, juba salakavala külma eest kaitsma. "Ma ikka kasutan juba salli. See on mulle turvalisem. Ma ei taha väga kaela lahti hoida," märkis Jassi Zahharov.

"Eestis öeldakse, et laulja on tippvorm kaks korda aastas. Üks kord pole tema etendus ja teine kord on puhkus. Meie peame alati arvestama sellega, et annaks jumal, et tippvormi lähedalgi püsida mingid kuud," naeris Rene Soorm.

Seda, et tervist on oluline hoida, teab ka Voldemar Kuslap, kes hiljuti haiglaravil viibima pidi.

"Nüüd on juba märksa parem," kinnitas ta ja tänas arste ning sõpru, kes teda aidanud on. "Juhtub ikka, aga kuna viimasel ajal olen meedia tähelepanu alla sattunud, siis võib-olla ärme rohkem nendest asjadest räägime."

Rääkides härrasmehelikkusest, nagu viitab koosseisu nimi, tõdes Jassi Zahharov, et igapäevaelus on härrasmehelikkust järjest vähemaks jäänud.

"Kõik peab olema vaba, stressivaba, seda sisemist vedru, et see oleks sinu loomulik osa, see on hakanud kaduma, seda enam ei ole. See mugavus, see olme, see tungib igale pool. See on halb. See ei ole meie oma. See on massikultuur ja ta on alla keskmise," arutles ta.

Väino Puura leiab, et igaüks peab jääma iseendaks, aga näiteks dressides ja kummikutes ta poodi ei lähe. "Normaalselt riides," vastas ta saatejuht Anu Välba küsimusele, mida ta poodi minnes kannab. "Sa võid küsida, mis tähendab normaalselt riides, aga niimoodi, et inimesel oleks sind meeldiv vaadata."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Värske muusikalise kava on muusikud kokku pannud Martin Trudnikovi juhatusel. "Minu laululist tegevust on ta viimasel ajal üsna pikendanud, sest mul üldiselt on juba pikemat aega olnud kerge tagasitõmbumine laulmisest, aga tema on jälle suutnud mind ümber veenda," lausus Kuslap.

Seda, et ühel hetkel tuleb laulmine lõpetada, peab Kuslap loomulikuks asjade käiguks.

"89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles, füüsises ja nii edasi. See on nagu tuuleveskitega võitlemine. See on paratamatus. See ootab meidi kõiki ees, kellel varem, kellel hiljem. Saatus on mind õnnistanud, et mul on olnud üsna pikk lauljatee. Ma olen väga tänulik, et mul on võimalus olnud selliste toredate kolleegidega musitseerida," lausus ta.

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