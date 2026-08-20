Flo Kasearu: hea kunst on kihiline nagu pidupäevatort

Kunstnik Flo Kasearu rääkis presidendi vastuvõtul roosiaias, et kunst peabki positiivselt torkima ja heal kunstil on hästi palju kihte nagu pidupäevatordil. Kasearu sõnul on eestlane kiire kohaneja, kes üsna kiiresti uute asjadega harjub.

Flo Kasearu ratsamonument Alma Ostra-Oinasest on tekitanud nii häid kui halbu emotsioone. "Minule kui kunstnikule on see ikkagi meelitav, et nii paljud inimesed tahtsid midagi arvata selle kohta. Väga kurb oleks, kui sa paned avalikku ruumi mingi teose üles ja kellelegi see korda ei lähe ja mingeid emotsioone ei tekita. Seepärast on see suurepärane näide heast teosest, mis on nii paljusid inimesi pannud arvamust avaldama."

Samas tõdes Kasearu, et talle kui inimesele on see olnud väga huvitav periood. "See on minu jaoks esimest korda, kui ma panin midagi püsivalt linnaruumi. See võibki minna kuni aasta kui inimesed harjuvad ja siis pärast juba teevad need, kes on väga kriitilised, selle juures pilti."

"Eestlane on kiire kohaneja, paari kuuga harjuti ära. Muidugi võiks olla rohkem kunstisaateid ja veel rohkem võiks linnaruumis olla kaasaegset kunsti. Ma arvan, et see väga palju aitaks, et me veel kiiremini kohaneksime erineva kaasaegse kunstiga," nentis kunstnik.

"Kunst võiks positiivselt torkida, kui esimest korda ärritud, siis järgmisel korral on ärritus juba väiksem ja kolmandal korral hakkavad võib-olla juba muud mõtted tekkima. Minu jaoks ongi hea kunst selline, millel on hästi palju kihte nagu pidupäevatordil," sõnas Kasearu.