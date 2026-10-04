Märt Avandi: sõltuvusest vabanenuna on elu paradiis

Kolm aastat tagasi andis näitleja Märt Avandi "Pealtnägijale" avameelse intervjuu, kus rääkis, et ta oli kümme aastat kokaiinisõltlane.

"Tõde teeb vabaks ja see on üks väga tark lause. Elu sõltuvuses vabana olles on võrreldes sõltlaseluga ikkagi öö ja päev. See on ikkagi paradiis ja ma naudin ja hindan seda iga päev. Elus on ilus," ütles Avandi saates "Hommik Anuga".

Näitleja tunnistas, et antud intervjuu ajal kartis ta, milliseid tagajärgi võib avalik tunnistus tema kokaiinitarvitamise kohta kaasa tuua. Eelkõige kartis ta mõju tööelule ning suhetele lähedaste ja sõpradega. Tagantjärele hindab ta tööalaseid tagajärgi siiski väikesteks. "Võib-olla oli mõni inimene, kes jättis tööpakkumise tegemata, aga ma ei tea seda."

Sel sügisel alustab Avandi komöödiatuuri "45". Ka sinna on sõlvutusega seotud teemad läbi musta huumori sisse pikitud.

"Ma räägin sellest, et seda pagana kokaiini sai ikkagi tehtud tõesti igal pool nende aastate jooksul ja enam-vähem igas Eesti WC-s. Ja mitte ainult WC-s, vaid ka peldikutes ja kuivkäimlates, kus ei ole isegi prilllaua kaant, mis ei ole ka santitaarne pind, kust teha. Oma sõgeduses, oma traagilisuses, oma kohutavuses on see ikkagi naljakas ka minu meelest," nentis Avandi.

Hiljuti raputas avalikkust lugu noorest lavastajast, kes oma sõpradele joogi sisse salaja MDMA-d pani. Avandi hinnangul oli tegemist teoga, mida ei saa õigustada, kuid ta ei pea õigeks inimese taandamist sellele ühele teole.

"Inimesele tuleb anda teine võimalus, alati. Ja Oliverile võiks anda selle teise võimaluse, selles ma olen küll päris veendunud," ütles ta.

Avandi ütles, et ta ei ole uimastite levikust teatrimaailmas enam täpselt teadlik. Samas märkis ta, et uimastite kättesaadavus on Eestis siiski väga lihtne. Pärast oma sõltuvusest rääkimist on ta hakanud uimastite teemal ka koolides esinemas.

"Ühe jääsulatajana küsin, kui kiiresti te saaksite ecstasy't või amfetamiini kätte, kui te praegu tahaksite. See ehmatab õpilasi, aga see vastus tuleb reeglina 15 minutit kuni 30 minutit ja olenemata sellest kohast, kus ma olen, kas ma olen Tallinnas või mõnes väiksemas kohas," tõi ta välja.

Avandi sõnul on eriti ekslik arusaam, et kokaiin on lihtsalt peonarkootikum, mille ühekordne tarvitamine inimesele olulist mõju ei avalda.

"Mina sattusin kokaiinis tegelikult tagantjärele hinnates sõltuvusse esimesest korrast. Kokaiinisõltuvus on vaimne sõltuvus, aga väga tugev vaimne sõltuvus. Ja mäletan, peale esimest korda ma sain kohe aru, et ma tahan seda veel," ütles Avandi.

Tema rõhutas, et ei kokaiin ei teinud tema tööd paremaks. Vastupidi, enda kogemusele tuginedes hindab Avandi, et aine mõju all töötades kannatas tema loominguline sooritus.

"Kokaiini laksu all olles olen alati enda kehvem variant. Ma arvan, et see on ka teiste puhul nii. Minu naljad muutusid labaseks, ma pingutasin üle, ma olin kaugelt endast paremal arvamusel, kui asi tegelikult väärt oli," tunnistas ta. "Kõige parema tulemuse vähemalt minu töös annab ikkagi see, kui sa oled otsast lõpuni kaine."

Näitlejatöösse on paratamatult sisse kirjutatud pinge, sest näitleja on pidevalt võõraste arvustada.

"See pinge tegelikult võib murda ja mõned inimesed minu elualal ongi läinud mõnele teisele tööle tänu sellele, et see muutub vastikuks ja see stress on liiga suur ja sellele pingele ei pea vastu," ütles Avandi.

Möödunud aastast on Avandi kõrval uus kaaslane Liisa. "Tema on minu armas pruut ja meil on jube tore. Meil on nii tore," rõõmustas ta.

Samal ajal peab ta aga keeruliseks küsimust, kui suur õigus on meedial tema eraelu vastu huvi tunda. Tema sõnul on olukord erinev siis, kui ta ise oma isiklikest lugudest avalikult räägib, ja siis, kui ta palub mõnd teemat mitte kajastada.

"Mina leian, et see privaatsus või mitte-privaatsus võiks lähtuda lihtsalt inimlikest ja empaatilistest teguritest. Ja nendest jääb tihtipeale vajaka," ütles ta ja tõi välja, et mõnel juhul on talle vastatud, et rahval on õigus teada.

Lisaks muudele tegemistele on Märt Avandi liitunud Kaitseliiduga. Ukraina sõja alguses mõistis ta, et kuna ta ei olnud ajateenistust läbinud, ei saa ta endale lubada sõjaliste teadmiste täielikku puudumist. Ta tunnistas, et Kaitseliidu õppustel osalemine ei ole tema jaoks meelishobi.

"Aga ma teen seda kohusetundest, ses mis meil muud teha on, see elu on selline, nagu ta on. Ega ma ei ole ju ainuke, neid on, meid on tuhandeid," märkis Avandi.