Kristjan Ilves: me mõlemad unistasime abiellumisest juba väga pikalt

Kahevõistleja Kristjan Ilves rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et abiellumine oli tema ja ta abikaasa Karmeni suur unistus. Karmen Ilvese sõnul võtab tippsportlase abikaasa elu kokku see, et juba kuu aega pärast pulmi pidi ta üksinda olema.

"Me oleme mõelnud abiellumisest juba pikalt, unistanud sellest juba suhte alguses. Ma ütlen ausalt, et väga mõnus tunne on Karmenit abikaasaks kutsuda," ütles kahevõistleja Kristjan Ilves.

"Ma olen Kristjaniga täiesti nõus ja sinna juurde lisan lihtsalt seda, et on suur ühtsusetunne ja et meil on sama perekonnanimi, on ka väga ilus," ütles Karmen Ilves. "Pärast pulmi saime väikese puhkuse teha. Käisime Itaalias, aga päris mesinädalaid me ei ole veel teinud."

Ilvese sõnul ei ole tema motivatsioon trenni teha kuhugi kadunud. "Ma võtan igat päeva ja igat tundi samamoodi nagu ma võtsin seda varem, kuigi kahevõistlus ei ole enam olümpiaala. Minu jaoks see midagi muutnud ei ole, minu eesmärk on ikkagi võetud MM-ile, mis toimub järgmise aasta veebruaris. Aga see otsus oli loomulikult väga valus ja see puudutab ennekõike just tulevikku vaadates meie järeltulevat põlve, noori, kes tahavad olümpiale jõuda ja just nende jaoks on see kõige valusam," nentis Ilves. "Mina olen varsti juba veteransportlane. Mind ennast see võib-olla nii teravalt enam ei mõjuta."

Ilvesel on kindlad sihid. "Mul pole veel tiitlivõistluste medalit ja ma lähen järgmisel aastal selle järgi," tõi ta välja.

"Täpselt kuu aega pärast pulmi olla üksinda, see võtab kõik kokku," vastas Karmen Ilves küsimusele, kas tippsportlase abikaasa on lihtne olla.