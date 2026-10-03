Kärmas: Eestis ei saaks "To Catch a Predator" stiilis saadet teha

"Pealtnägija" ajakirjaniku Mihkel Kärmase hinnangul ei saaks USA telesaatest "To Catch a Predator" tuntud formaadis saadet Eestis teha, sest see ei sobituks Eesti õigus- ega eetikakeskkonda.

Möödunud nädalal jõudis kinodesse Lance Oppenheimi uus mängufilm "Hiilgeaeg", mille peaosas on Robert Pattinson. Film räägib teleajakirjanik Chris Hansenist, kes püüdis 2000. aastate keskel telekaamerate ees alaealiste võrgutajaid. "Pealtnägija" ajakirjanik Mihkel Kärmas, kes käis filmi "Ringvaate" palvel vaatamas, filmist vaimustuses ei ole.

"Ma saan aru, miks see on skandaalne ja furoori tekitanud film, aga et sellest saab vähemalt Eestis suur menuk, ma natukene kahtlen," ütles Kärmas. "Oleme selged, ma ei ole kompetentne andma hinnangut näitlejatöödele. Need on vägevad," lisas ta.

"Hiilgeaeg" põhineb tõsielul, kuid tegemist on dramatiseeringuga. Filmi keskmes 2004.–2007. aastal USA telekanalil NBC eetris olnud väga vastuoluline telesaade "To Catch a Predator".

Saate formaat seisnes selles, et aktivistid esinesid internetis alaealistena ja meelitasid kohtumisele mehi, keda kahtlustati seksuaalse kontakti otsimises alaealistega. Kohtumised filmiti varjatud kaameratega ning pärast mehe saabumist ilmus välja saatejuht Chris Hansen.

"See on psühholoogiliselt hästi haarav. Ta teeb seda alguses nelja silma all, et mingi hetk kurjategijad ei saa aru, et nad on televisioonis," rääkis Kärmas.

Saatejuht luges kahtlustatavatele ette internetivestlustest pärit seksuaalse sisuga sõnumeid ja avalikustas seejärel, et tegemist on telesaatega. Kärmase sõnul muutis selline ülesehitus saate korraga nii uudseks kui ka väga vastuoluliseks.

"Tollel ajal oli see novaatorlik, nii vastuoluline, on tänaseni vastuoluline. Sellest sai telesensatsioon Ameerika Ühendriikides, aga teisipidi ka väga polariseeriv nähtus. Tänaseni väga polariseeriv."

Kärmase hinnangul ei olnud probleem ainult varjatud kaamerate või lõksu seadmises. Ka Eesti ajakirjanduses on tema sõnul sarnaseid võtteid kasutatud. Saate muuti vastuoluliseks selle meelelahutuslik ja karistav laad.

Filmi üks keskseid sündmusi põhineb 2006. aastal Texases aset leidnud juhtumil. Saate jaoks korraldatud operatsiooni käigus püüti tabada kõrget ametnikku, kes oli väidetavalt suhelnud alaealisena esinenud inimesega. Juhtum lõppes mehe enesetapuga.

"Treileris käis ka läbi, et ta ajas taga vaala. Siin peetakse silmas, et Hollywoodi filmi dünaamika on see, et uue sensatsiooni, uue reitingu tagaajamisel minnake aina kangemaks: enam – vabandust – reapedofiilid ei huvita, tahavad prominenti kätte saada."

Pärast Texases aset leidnud surmaga lõppenud juhtumit ei lõpetatud saadet kohe, kuid mõne aja möödudes lõpetas telekanal koostöö Hanseniga. Juhtumile järgnes kohtuprotsess, mis lõppes kompromissiga.

Kärmase hinnangul on Hanseni tegevus seotud küsimusega, kus läheb ajakirjanduse eetiline piir. Tema sõnul on tegemist väga riskantse töövõttega. "Me näeme, et mees tegutseb edasi. Tal on olnud teisi skandaale veel, aga selles mõttes ta on tänaseni eetris."

Et Eestis selline telesaade saaks eetrisse tulla, kogenud ajakirjanik ei näe. Seda juba seetõttu, et Eesti juriidile ja eetiline keskkond on Ameerika Ühendriikidest erinev.

"Kasvõi sellepärast, millises sümbiootilises suhtes nad politseiga olid. Nad meelitavad selle pedofiili kohale, teevad seal hulka aega televisiooni ja alles siis sekkub politseid ja jookseb maha. Meil sellist koostööd, et ajakirjanikud osalevad live-operatsioonis, politsei hoiab tagasi, kuniks te oma võtted ära tehtud saate, ma ei kujutaks ette," ütles Kärmas.