X!

Galerii: taasiseseisvumispäeva pidulik lipuheiskamine Toompeal

Tele
{{1787132880000 | amCalendar}}
Taasiseseisvumispäeva lipuheiskamine Toompeal
Vaata galeriid
89 pilti
Tele

Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva tähistamine algas varahommikul riigilipu piduliku heiskamisega Pika Hermanni torni.

Riigilipu heiskasid Pika Hermanni torni Jüri Joost, Peeter Milli, Jaanus Kokk ja Uno Kasväli – mehed, kes 35 aastat tagasi kaitsesid teletorni 22. korruse tehnikakeskust Pihkva dessantväelaste eest.

Lipu heiskamisel peeti kõnesid ja lauldi Eestile vabaduse ning uhke tunde hinge toonud koorilaule, et koos meenutada päeva, mil julged otsused ja ühtne rahvas tõid tagasi oma vaba riigi.

Just 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti riiklikust iseseisvusest".

Lipuheiskamist sai otsepildist jälgida ka ETV-st:

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

TÄHISTAME KOOS

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

07:44

Galerii: taasiseseisvumispäeva pidulik lipuheiskamine Toompeal Uuendatud

19.08

Kaire Vilgats: ma ei põe enam asjade pärast, mida muuta ei saa

13:07

Galerii: riigikogu ja 20. augusti klubi ühisistung Uuendatud

09:34

Otseülekanne kell 18: presidendi vastuvõtt roosiaias

16:14

Galerii: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

19.08

Zooloog: heades tingimustes võib kahest rotist aastaga saada 15 000 rotti

17.08

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

17.08

Kristel Leif: vähiravis kiratseb kõige rohkem diagnoosijärgne toimetulek

19.08

Koolipsühholoog: lapse kooliks häälestamine algab vanema enda hoiakust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo