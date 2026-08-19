Galerii: taasiseseisvumispäeva pidulik lipuheiskamine Toompeal

Riigilipu heiskasid Pika Hermanni torni Jüri Joost, Peeter Milli, Jaanus Kokk ja Uno Kasväli – mehed, kes 35 aastat tagasi kaitsesid teletorni 22. korruse tehnikakeskust Pihkva dessantväelaste eest.

Lipu heiskamisel peeti kõnesid ja lauldi Eestile vabaduse ning uhke tunde hinge toonud koorilaule, et koos meenutada päeva, mil julged otsused ja ühtne rahvas tõid tagasi oma vaba riigi.

Just 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti riiklikust iseseisvusest".

Lipuheiskamist sai otsepildist jälgida ka ETV-st: