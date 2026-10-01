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Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

Eurovisioon
Horvaatiat esindava Baby Lasagna teine lavaproov Malmös
Horvaatiat esindava Baby Lasagna teine lavaproov Malmös Autor/allikas: Alma Bengtsson / EBU
Eurovisioon

2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Horvaatiatiat esindanud Baby Lasagna esineb tuleva aasta 12. veebruaril Tallinnas Paavli kultuurivabrikus.

Kuigi Baby Lasagna on laiemalt tuntud ennekõike 2024. aasta Eurovisioonilt, ei paku ta publikule europoppi, vaid kaasaegse helikeelega raskerokki. 

Baby Lasagna, kodanikunimega Marko Purišići muusikutee algas kitarristina folk-metal ansamblis Manntra, mis osales 2019. aasta Horvaatia Eurovisiooni eelvoorus. 2022. aastal alustas ta soolokarjääri.

2024. aastal tõi Baby Lasagna lugu "Rim Tim Tagi Tim" Horvaatiale Eurovisioonilt teise koha, olles seejuures publikuhääletusel esimene. "Rim Tim Tagi Dimist" sai üks 2024. aasta Eurovisiooni suurimaid hitte, Baby Lasagnast aga kõige kõrgemale kohale lennanud Horvaatia artist maailma suurimal lauluvõistlusel.

Eesti publiku ette astub Baby Lasagna 12. veebruaril Paavli kultuurivabrikus.

Toimetaja: Karmen Rebane

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