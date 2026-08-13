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Metsoja: Mooste Elohelüst on tuule tiibadesse saanud paljud folkartistid

Vikerraadio
Foto: Gunnar Laak
Vikerraadio

Mooste Elohelü korraldaja Tuuli Metsoja rääkis Vikerraadios, et pisikeselt festivalilt on läbi käinud peaaegu kõik eesti pärimusmuusika maastikul tegutsevad bändid. Metsoja sõnul osaleb tänavu festivali legendaarses võistlusprogrammis 11 ansamblit, kes kõik mängivad üht ja sama viit, aga täiesti erineval moel.

"Seitse korda on festival toimunud Põlvas ja siis Needo Ülo, kes võiks vabalt olla Mooste kuningriigi kuningas, eestvõttel on taastatud ja üles ehitatud imeline Mooste mõisaansambel ja Moostes toimub festival juba 20. korda. Mooste folgikoda on Lõuna-Eesti üks omanäolisemaid ja ägedamaid kohti, kus sündmusi toimub aastaringselt. Folgikoda asub kunagises mõisa lehmalaudas, mis on väga suur," sõnas rahvamuusika festivali Mooste Elohelü korraldaja Tuuli Metsoja.

Tänavuse festivali põhiprogrammi esinejad on Duo Ruut koos Eesti Rahvusmeeskooriga, Keelepeksjad ja Mando Trio.

"Duo Ruut ja RAM panid kokku ühise kava juba möödunud kontserdihooajal ja sellest tuli täiesti ootamatult äge kooslus ja äge ühine sümbioos. Kuna see programm pole Lõuna-Eestisse jõudnud, siis oli see suurepärane võimalus. Duo Ruudu tüdrukud on Mooste festivalil ju mitmeid kordi käinud ja võistelnud ja muidugi võitnud, nagu peaaegu kõik eesti pärimusmuusika maastikul tegutsevad bändid siit läbi on käinud. Festivalil on esinenud ja võistelnud ka Zetod ja Paabel," tõdes Metsoja.

Tänavuse võistluse võistluslugu on pärit Karula kihelkonnast. "Laulul on erinevad sõnad ja bändid saavad ise valida. Seekord osaleb võistlusprogrammis 11 ansamblit. Kõik mängivad üht ja sama viit, aga kõik on erineva koosseisuga ja kokku tuleb ikkagi 11 erinevat lugu, mis samast viisist on välja arenenud," nentis Metsoja.

Festivalil on aastate jooksul üles astunud iirlased, taanlased, ameeriklased, tänavu tulevad võistlema lätlased.

Publiku lemmikuks on Metsoja sõnul kindlasti 20 minutilised esinemised, mis algavad juba hommikul. "Kontserdid on jaotatud mõisa territooriumile laiali, kus on vahvad lavad nagu näiteks Linajaama Angaar ja Silotorni Leelolava," tõdes Metsoja. "Mooste väike alevikuke on imeilusaid kohti täis ja me oleme püüdnud neid ära kasutada ning iga aasta midagi uut leida."

Festival algab muusikalise töötoaga, mida seekord viib läbi ansambel Keelepeksjad. "Kõik muusikud, kes tahavad, saavad koos mingit lugu õppida ja mängida ning võib juhtuda, et kontserdil saavad nad ka lavale. See on väga vahva, et mingiks momendiks tekib lavale suur orkester," nentis Metsoja. "Väga inspireeriv võib olla mängida legendaarsete muusikutega. Ühel aastal tegi töötuba ansambel Kukerpillid ja 20-aastasel karmoškamehel on väga äge kunagi meenutada, kellega ta on koos mänginud."

Tuuli Metsoja ja Andres Oja Autor/allikas: Vikerraadio

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

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