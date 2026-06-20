Pardiralli korraldaja: kogutud rahaga tuuakse lootust kümnetele peredele

Kaia Gil ütles, et Pardirallil oli hea, aga ka raske aasta. "Kui me mõtleme kõigile peredele ja lastele, kes vähiga võitlevad, siis meil läks väga hästi, sest nad said tunda nii paljude inimeste ja heade ettevõtete toetust," selgitas ta ja lisas, et nad kogusid pea pool miljonit eurot, täpsemalt 493 000 eurot. "See on väga suur summa."

"Ühel aastal oli see summe veel suurem, aga poole miljoni kanti oleme viimastel aastatel heade annetajate abiga jõudnud," mainis Gil ja lisas, et kuigi igal aastal müüvad nad 20 000 parti, siis lõppsumma sõltub sellest, kui kalleid parte inimesed ostavad ning kui palju tuleb toetusi lisaks. "Pardikese saab osta 10 euroga, aga igal aastal on ka inimesi, kes ostavad pardi 200 euroga, on ka selliseid, kes on ostnud pardi 1000 euro eest, sealt see mõningane kõikumine tuleb."

"Selle rahaga tehakse palju head ja tuuakse lootust kümnetele ja kümnetele peredele," rõhutas ta ja lisas, et lootus on kõige suurem abi, mis nad lastele ja peredele teevad. "Kõige rohkem saame rääkida selliste ravimite toetamisest, mida praegu veel Tervisekassa ei rahasta, suur raha, mis Pardiralliga kogutakse, lähebki eelkõige sinna."

Tema sõnul peab meeles pidama ka seda, et lapsed, kes saavad vähidiagnoosi, on eelkõige lapsed. "Neil peab olema võimalus olla laps ka haiglaseinte vahel, seeg Pardiralliga kogutud rahaga saame pakkuda neile loovteraapiat, me saame pakkuda peredele psühholoogilist tuge, me saame rõõmustada lapsi sellega, et meil on nende perede jaoks olemas ööpäevaringne tugiisik."

Tänu Pardirallile on Eestisse jõudmas üks uus vähiravi võimalus. "See on CAR-T rakuravi, nii palju, kui mina tavalise inimesena sellest aru saan, siis see on ravivõimalus, millega inimese enda immuunrakud õpetatakse ära tundma vähirakke ja nii ongi võimalik võidelda vähiga," ütles ta ja mainis, et varem käidi seda ravi tegemas Soomes ja Leedus. "Väga loodame, et selle aasta sees on võimalik esimesed ravid teha."

"Pardiralli toimub kindlasti ka järgmisel aastal, seega võib vaikselt hakata neid treeningmeetodeid paika panema," kinnitas Gil.