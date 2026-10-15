Seeneäpi looja: minu kerge seenehullus hakkas pihta neli aastat tagasi

Seenehuviline Fred Gehrke rääkis "Terevisioonis", et lõi seeneäpi, sest tahtis väga metsast seeni korjata, aga ei leidnud neid kuskilt. Gehrke sõnul ta kellegi salajasi seenekohti ei avalda ja äppi on märgitud riigimetsades asuvad seenemetsad.

"Minu kõige paremad mälestused lapsepõlvest on ikka need, kus vanaema pidulaudade taga tõi välja kuuseriisikate purgi. Natuke vanemaks saades tahtsin ka ise minna metsa ja seeni korjata. Kerge seenehullus hakkas minu jaoks pihta neli-viis aastat tagasi, aga mida ei olnud, olid seened. Igal hooajal sai seitse-kaheksa korda metsa sõidetud ja kui ma ühel korral seened korvis tagasi tulin, oli hästi," sõnas seenehuviline Fred Gehrke, kes lõi äpi "Seeneleidja".

Äpi tegi Gehrke sellepärast, et üks probleem ära lahendada. "Üks probleem, kus võiks seenemetsad olla, et saaks mingisugust aimu, on nüüd lahendatud. Aga teine probleem on, millal need seened seal on, selle lahendame ära järgmiseks hooajaks," muheles Gehrke.

Gehrke käis maa- ja ruumiameti kaartidega metsas ja üsna keeruline oli õige koht üles leida. "Seened üldiselt elavad kuusenoorendikes ja latimetsades. Selle teadmise järgi panin metsad filtritega kenasti kaardile."

Probleem on aga seenehuvilise sõnul selles, et piirkonniti ja sõltuvalt hooaja etapist on seente kogus metsas erinev.

Allalaadimisi on olnud päris palju ja kommentaarid on olnud positiivsed. "Mina ei tea mitte kellegi saladusi, kaardi peal on ainult riigimetsad. Erametsasid ma kaardile ei pannud, need on kõik endiselt saladuses ja keegi neid ei vaata," tõi äpilooja välja. "Seeni on nüüd palju lihtsam saada, mul endal on ka nüüd kapp seeni täis."

Praegu saab seeneäppi kasutada Android telefonidega.