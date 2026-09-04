Aasta ringi matkabussis elav pere: otsisime endile esimest ühist kodu

Matkabussi entusiast Kelly Vainlo rääkis "Terevisioonis", et iseehitatud buss on nende pere igapäevane elukoht ja tõdes, et kõik algas sellest, et nad otsisid endale esimest ühist kodu. Bussi erilahendused välja mõelnud Kristofer Kallase sõnul kulges kogu protsess väga orgaaniliselt.

"Minu meelest on ju toredam, kui on kodu ratastel. See oligi praktiline otsus, otsisime esimest ühist kodu ja mõtlesime, et teemegi kodu kohe ratastele," ütles matkabussi entusiast Kelly Vainlo, kes elab perega matkabussis. "Väikese beebiga saab väga lihtsalt bussis hakkama, meie küll soovitame."

"Kõik kulges kuidagi orgaaniliselt ja juba eelmisel kevadel hakkas töö bussiga pihta," sõnas matkabussi entusiast Kristofer Kallas. "Väikesed tiirud Itaalias on meil ka juba tehtud."

Bussi tagaossa on ehitatud suur panipaik asjade hoidmiseks.

Kristofer oli Kelly sõnul see geenius, kes kõik valmis joonistas. "Ehitus oli küll väga keeruline. Bussis on kaheksa ruutmeetrit. Sa pead kõik lahendused väga nutikalt läbi mõtlema. See on nelja hooaja buss, seetõttu oli vajalik ka soojustus. Mitu korda oli tunne, et paneme parem bussi müüki," meenutas Kelly.

Matkabussi mahub maksimaalselt neli inimest. "See on täpselt nagu stuudiokorter, lihtsalt natuke miniatuursem variant. Siin saab tõesti kõik asjad tehtud," tõi Kelly välja. "Plaan on sügisel minna Põhja-Hispaaniasse surfilaineid otsima."