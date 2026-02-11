Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

ERR teeb läheneva finaali tuules lühikesed intervjuud kõikide Eesti Laulu finalistidega. Seekord jagab oma mõtteid ansambel Vanilla Ninja, kes sihivad Eurovisiooni lõppvõistlusel kohta esikümnes.

Mis on teie viimase aja lemmiklugu või -album?

Lenna Kuurmaa: Mina olen viimasel kõige rohkem laulnud kaasa Vaiko Epliku ja Nublu laulu "Lausu tõtt".

Kerli Kivilaan: Mulle väga meeldib Olivia Dean ja tema album "The Art of Loving". Soovitan teda väga.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

Lenna Kuurmaa: Me ei karda midagi. Pole midagi karta.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Lenna Kuurmaa: Mulle meeldib väga Silvi Vraidi lugu "Nagu merelaine". See laul on geniaalne ja Silvi Vrait on üliäge. Ma olin väikese lapsena linnahallis, kui oli Eurolaulu valimine ja ma olin väga vaimustuses.

Piret Järvis-Milder: Mul on kahju, et Winny Puhh 2013. aastal ei võitnud. See oli nii pöörane number ja see oleks korralikult Eurovisiooni raputanud. Kahju, et ei saanud näha, mis oleks juhtunud, kui nad oleksid läinud Eurovisioonile.

Kerli Kivilaan: Ruffuse "Eighties Coming Back", sest see on lihtsalt väga eriline lugu!

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

Lenna Kuurmaa: Ikka hea meelega läheme ise.

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Lenna Kuurmaa: Ma arvan, et Silvi Vrait võiski olla. Linnahalli, Tarmo Leinatamm ja orkester esines. See kõik oli nii võimas!

Kerli Kivilaan: Minu esimene mälestus on Inesest – roheline kaabu ja kauboisaapad.

Piret Järvis-Milder: Mina mäletan, kui Janika Sillamaa mitmeid lugusid esitas. See oli väga tore, Janika laulis ilusa heleda häälega. Kuid eredamailt on meeles, kui Eesti võitis. Mul oli sõbranna külas ja me olime rõõmust hullumas.

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Lenna Kuurmaa: Muidugi oleme. Ja meie sihime Eurovisioonil ikka kohta esikümnesse. Kindlasti näeme end ka Eurovisiooni tuuril, läheme O2 esinema ja naudime täiega!

Osalete tänavu taas ka Tšiilis toimuval lauluvõistlusel. Kas Vanilla Ninja läheb peale kevadisi konkursse jälle mitteametlikule pausile või on juba ka tulevikuks plaanid tehtud?

Lenna Kuurmaa: Puhkust plaanis ei ole – siit tõmbame ikka energia ja laine aina rohkem üles! Aasta peale on mitmeid erinevaid kontserte plaanis, nii Eestis kui ka väljaspool. Tuleb kindlasti aktiivne aeg, millel tasub silma peal hoida!

Pühendunum Eurovisiooni publik on teiega kindlasti juba tuttav. Kas olete juba saanud ka toredaid teateid-sõnumeid välismaistelt fännidelt, kes teie naasmist lõppvõistlusele ootavad?

Lenna Kuurmaa: Oi, jaa – tõesti väga palju! Meile elatakse väga kaasa ning oleme väga rõõmsad, et nii Eesti kui ka välismaa publik on tohutult toetav. Oleme rõõmsad, tunnetame oma fännide, ümbruskondsete ja lähedaste toetust ning tuge. Väga positiivne ja hoitud tunne on.