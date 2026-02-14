Galerii: Eesti Laul 2026 finaal
Laupäeva õhtul astusid Eesti Laulu finaalis vaatajate ette 12 artisti, et välja selgitada Eesti Laul 2026 võitja. Eestit esindab Viinis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel Vanilla Ninja.
Eesti Laulu finaalis lähevad võitu ja edasipääsu suurele Eurovisioonile püüdma 12 finalisti: Clicherik & Mäx, Robert Linna, Grete Paia, Laura Prits, Uliana, Ollie, Marta Pikani, Noep, Getter Jaani, Ant x Minimal Wind, Vanilla Ninja, Stockholm Cowboys.
Esikolmik:
1. Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
2. Noep "Days Like This"
3. Ollie "Warrior"
Kohad 4–12:
4. Stockholm Cowboys "Last Man Standing"
5. Getter Jaani "The Game"
6. Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"
7. Clicherik & Mäx "Jolly Roger"
8. Uliana "Rhythm of Nature"
9. Laura Prits "Warrior"
10. Grete Paia "Taevas jäi üles"
11. Robert Linna "Metsik Roos"
12. Marta Pikani "Kell kuus"
