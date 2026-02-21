Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

Lenna Kuurmaa selgitas, et kuidagi lihtsalt juhtus nii, et ühel aastal õnnestus osaleda kahel konkursil. Piret Järvis lisas, et tegelikult ei olnud neil pärast Eesti Laulu võitu isegi aega, et rahulikult sellele mõelda, kuni tuli kohe lennukile minna. "Päriselt saime esimest korda kolmekesi koos maha istuda ja klaasid kokku lüüa alles Tšiilis," selgitas ta. Kerli Kivilaan kinnitas, et Tšiilis oli neil paar päeva puhkamiseks vahel. "Natukene oleme saanud tšillida ka."

Nende sõnul oli igati märgiline ka fakt, et pärast võitu kohtasid nad Pariisi lennujaamas ka eelmist Eesti Laulu võitjat Tommy Cashi. "Ta oli esimene inimene, keda me lennukist välja astudes nägime, see oli kuidagi nii südantsoojendav hetk, selline teatepulga üleandmine, sest Tommyt finaalis kohal ei olnud, aga nägime ta ikka ära," sõnas Järvis.

Tšiilisse ei lähe Vanilla Ninja esimest korda, vaid nad käisid seal ka 18 aastat tagasi. "See on Ladina-Ameerika suurim muusikafestival, seal on erinevad osad, on nii rahvusvaheline kui ka kohalik võistlus, lihtsalt suured staarid ning ka komöödiaprogramm," selgitas Kuurmaa ja mainis, et nad tegid just oma esimese sound-check'i ja suunduvad kohe pressipäevale. "Märgel käib."

"Siin ei ole päris Eurovisiooni süsteem, natukene teistmoodi käib siin, sa astud mitu päeva üles täpselt sama lauluga, siis žürii ja rahvas annab sulle punkte, punktid lõpuks liidetakse ja vaadatakse, kes seal finaali pääseb," ütles Piret Järvis ja lisas, et nende poolt peaks saama hääletada ka Eestist. "Kui mõni eestlane on öösel sel ajal üleval olema."

Tšiili konkursil osalevad nad samuti Sven Lõhmuse kirjutatud looga "Are You Ready To Go?". Vanilla Ninja liikmed ei oska seda pala isegi Eesti Laulu võistluslooga võrrelda. "Nad on oma minekult nii erinevad," kinnitas Lenna Kuurmaa. Piret Järvis lisas samuti, et Tšiili võistluse lugu on palju rokilikum. "Mõnus ja värskendav on olla nüüd natukene teisel lainel, pikka ega olime "Too Epic To Be True" lainel."

Kerli Kivilaan mainis, et kuigi koormus on Tšiilis väga suur, siis on see kultuuriliselt väga huvitav kogemus. "Vaadata, kuidas siin teises kultuuris tehakse nii suurt telesaadet, milline on siin telerežii ja mis asjad siin töötavad, see on kultuuriliselt hästi põnev."

"See annab ka artistile väga palju, nii suurel laval jällegi olla on väga võimas, kustumatu mälestus," sõnas Kuurmaa.