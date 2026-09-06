X!

Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Muusik ja koomik Andreas Melts võttis juulis ette reisi ümber maakera, kuid suurte kohvrite asemel võttis ta endaga kaasa vaid ühe toidupoe kilekoti.

23 päevaga käis Melts Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Taiwanis, Indias, Etioopias, Rwandas ning Bosnia Bosnia ja Hertsegoviinas.

"Ma olen pikalt tahtnud saada diplomaadiks. See mul ebaõnnestus ja ma tundsin, et mul on vaja väljakutset, et kuidagi ikkagi Eestit maailma viia ja samas kogeda läbi krutski erinevaid keeli, kultuure, riike," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kilekotiga soovitas tal reisida sõber. Kaasa said pakitud nii olulised kui vähem olulised asjad, nagu näiteks jalanõud, müts, päikesepirllid, särgid ja sokid, aga ka saksakeelne "Väike prints", paratsetamooli kasutusjuhend, Kirde-Eesti luubita loetav maakaart ja juuksekamm.

"Kammi võtsin kaasa sellepärast, et ajalugu on minu jaoks väga oluline. Mulle meeldib väga erinevate riikide ajalugu ja kuidas neid räägitakse, aga ka minu enda ajalugu. Minu ajaloo osa on juuksed, mida enam ei ole," selgitas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

05.09

Vähi seljatanud Viire Valdma: elu ei tohi pooleli jääda

12:23

Tõukerattaõnnetuses viga saanud lapse isa: parem on näha mossitavat last

14:13

Taas lavalaudu vallutav Anneli Tõevere: ma ei oodanud sellist tähelepanu

09:28

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vladislav Koržetsile

05.09

Kersti Heinloo: kaheksa-aastane Kersti oleks mu üle väga uhke

04.09

Aasta ringi matkabussis elav pere: otsisime endile esimest ühist kodu

05.09

Varjupaiga rekordimees Pennu leidis pärast nelja aastat kodu

06.07

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

05.09

Pääru Oja: olen teiste näitlejate reisisaateid alati kadedusega vaadanud

16:11

Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo