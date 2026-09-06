Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda

23 päevaga käis Melts Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Taiwanis, Indias, Etioopias, Rwandas ning Bosnia Bosnia ja Hertsegoviinas.

"Ma olen pikalt tahtnud saada diplomaadiks. See mul ebaõnnestus ja ma tundsin, et mul on vaja väljakutset, et kuidagi ikkagi Eestit maailma viia ja samas kogeda läbi krutski erinevaid keeli, kultuure, riike," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kilekotiga soovitas tal reisida sõber. Kaasa said pakitud nii olulised kui vähem olulised asjad, nagu näiteks jalanõud, müts, päikesepirllid, särgid ja sokid, aga ka saksakeelne "Väike prints", paratsetamooli kasutusjuhend, Kirde-Eesti luubita loetav maakaart ja juuksekamm.

"Kammi võtsin kaasa sellepärast, et ajalugu on minu jaoks väga oluline. Mulle meeldib väga erinevate riikide ajalugu ja kuidas neid räägitakse, aga ka minu enda ajalugu. Minu ajaloo osa on juuksed, mida enam ei ole," selgitas ta.