Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda
Muusik ja koomik Andreas Melts võttis juulis ette reisi ümber maakera, kuid suurte kohvrite asemel võttis ta endaga kaasa vaid ühe toidupoe kilekoti.
23 päevaga käis Melts Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Taiwanis, Indias, Etioopias, Rwandas ning Bosnia Bosnia ja Hertsegoviinas.
"Ma olen pikalt tahtnud saada diplomaadiks. See mul ebaõnnestus ja ma tundsin, et mul on vaja väljakutset, et kuidagi ikkagi Eestit maailma viia ja samas kogeda läbi krutski erinevaid keeli, kultuure, riike," rääkis ta saates "Hommik Anuga".
Kilekotiga soovitas tal reisida sõber. Kaasa said pakitud nii olulised kui vähem olulised asjad, nagu näiteks jalanõud, müts, päikesepirllid, särgid ja sokid, aga ka saksakeelne "Väike prints", paratsetamooli kasutusjuhend, Kirde-Eesti luubita loetav maakaart ja juuksekamm.
"Kammi võtsin kaasa sellepärast, et ajalugu on minu jaoks väga oluline. Mulle meeldib väga erinevate riikide ajalugu ja kuidas neid räägitakse, aga ka minu enda ajalugu. Minu ajaloo osa on juuksed, mida enam ei ole," selgitas ta.
Toimetaja: Karmen Rebane
Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba