Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja

Rahvusvahelise žürii punktide ja publiku häälte liitmisel pääsesid superfinaali Noep, Ollie ja Vanilla Ninja. Superfinaalis algas hääletamine nullist.

Eesti Laul 2026 finaali võitis Vanilla Ninja. Võitja sai 35 protsenti häältest. Kolmandale kohale tulnud Ollie kogus 31 protsenti häältest. Teiseks jäänud Noep sai 34 protsenti häältest.

Esikolmik:

1. Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"

2. Noep "Days Like This"

3. Ollie "Slave"

Kohad 4–12:

4. Stockholm Cowboys "Last Man Standing"

5. Getter Jaani "The Game"

6. Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"

7. Clicherik & Mäx "Jolly Roger"

8. Uliana "Rhythm of Nature"

9. Laura Prits "Warrior"

10. Grete Paia "Taevas jäi üles"

11. Robert Linna "Metsik Roos"

12. Marta Pikani "Kell kuus"

Eesti Laul 2026 finaal Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Eesti Laulu finalistide saatus oli korraga nii rahvusvahelise žürii kui ka Eesti publiku käes. Hääletamine toimus kahes voorus, kus esimeses voorus läksid arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääses koondedetabeli esikolmik, võitja selgitas välja telefonihääletus.

Kaheksaliikmeliselt rahvusvaheliselt žüriilt sai kõige rohkem ehk 65 punkti Ollie. Teisele kohale tuli žürii punktide arvestuses 63 punktiga Stockholm Cowboys. Kolmandaks kõige rohkem said žüriilt punkte Ant x Minimal Wind, kelle lõppsumma oli 58.

Ollie ja Stockholm Cowboys said mõlemad kolmel korral 12 punkti ning said kõige rohkem ehk neli äramainimist ka žüriide esikolmikus. Maksimumpunktid said veel Robert Linna ja Laura Prits.

Finalistidele lisaks astusid publiku ette erikülalised Nublu ja Tief City 44, Elina Born, Singer Vinger ja rokkmuusikali "Romeo ja Julia" koosseis eesotsas Jaagup Tuisu ja Wanda-Helene Ollepiga.

Esimest ja viimast korda sai laval kokku R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd koosseisus Anne Veski, Villu Talsi, Joonas Mattias Sarapuu, Eric Kammiste, Meelik Samel ja Ramuel Tafenau.

Õhtut juhtisid Korea ja Karl-Erik Taukar.