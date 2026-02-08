Lenna: emadus ja karjääri tegemine on pingutus, aga ma ei vahetaks seda millegi vastu

Järgmisel laupäeval selgub, kes esindab Eestit maikuus Eurovisiooni lauluvõistlusel. Teiste seas püüab võitu ansambel Vanilla Ninja looga "Too Epic to be True", mille kirjutas Sven Lõhmus bändile spetsiaalselt Eurovisiooni jaoks.

"Meil tekkis üle aasta tagasi mõte, et võiks minna jälle ja ta oli meiega nõus, et võiks minna. Ja siis ta tegi sellise loo, kutsus meid üks hetk stuudiosse ja ütles, et mul on üks demo. Siis ta mängis meile seda ja me kõik olime olgu," rääkis Lenna Kuurmaa.

"Me olime müüdud, sest selle loo sõnum väga kõnetab mind ennast," lisas Piret Järvis-Milder. "Me ei olegi oma bändi ajaloos varem nii helget armastuslugu laulnud, aga me ise oleme kõik õnnelikus suhtes, südamevalust me oleme oma karjääri jooksul väga-väga palju laulnud."

Selleks, et teada saada, mis nende jälgijate elus märgilised hetked on olnud, palus bänd sotsiaalmeedias endale olulistest hetkedest jäädvustusi jagada. Need pandi omakorda kokku üheks videoks. Muuhulgas saab näha nii kihlumisi kui ka igapäevaseid hetki. "See räägib minu meelest seda, et õnn on ikkagi nendes väikestes hetkedes, nendes üsna tavalistes igapäevastes hetkedes," lausus Kuurmaa.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Heites pilgu oma elule, laususid muusikud justkui ühest suust, et nende elu kõige meelejäävamad momendid on seotud emaks saamiseks. "Sellest midagi eepilisemat [ei ole]. See on transformatsioon," tõdes Kuurmaa.

Töö ja emaduse kokkupanek võib Kuurmaa sõnul vahel korralik väljakutse olla, kuid ta usub, et pingutus arendab inimest. "See ongi pingutus väikseid lapsi samal ajal kantseldada ja karjääri teha. Aga see on ikkagi väga südant täitev. Ma ei vahetaks seda rolli küll mitte kunagi millegi muu vastu."

"Mulle tundub, et lastega kodus olemine annab naisele ja emale mingi teistmoodi jõu. Kui sa selle perioodi, selle hästi vaakumperiood, mis on esimesed poolteist-kaks aastat oled kodus ära, siis sa tunned, et nüüd ma tahan teha. See väljajäämise tunne või isoleeritus, mis natukene lapsega kodus olles tekib, see sunnib sind kuidagi sealt tagasi tulema ja rohkem pingutama," nõustus Kerli Kivilaan.

Pärast Eesti Laulu sõidab bänd Tšiilisse, kus toimub Ladina-Ameerika kõige vanem muusikafestival Vina del Mar, millele elab tele ja raadio vahendusel kaasa üle 200 miljoni inimese. "Me lähme ikkagi Eestit esindama taaskord," rõhutas Kuurmaa. Vanilla Ninja esineb festivalil teistkordselt. 2008. aastal osales Eesti bänd võistlusel lauluga "Birds Of Peace", pälvides parima artisti auhinna.