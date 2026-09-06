ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vladislav Koržetsile

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Vladislav Koržetsile, kes tähistab 9. septembril 75. sünnipäeva.

19.30 "Vladislav – matemaatik sule ja õngega" (2021)

Matemaatiku, saatejuhi, kirjaniku, humoristi, loodusesõbra ja Eesti armastatuima kalamehe Vladislav Koržetsi sünnipäeva puhul kohtusime vanameistriga tema erinevates rollides ja loomulikult käisime ka koos kalal. Saatejuht, režissöör ja produtsent Kaidor Kahar, toimetaja Laura Kõrvits.

20.30 "Hetki minevikust. Vladislav Koržets" (2016)

Hetked ETV arhiivist, kus peategelaseks Vladislav Koržets.

20.45 "Naeroobika" (1986)

Arkadi Haiti, Mihhail Mišini, Igor Irtenjevi, Joan Millsi, Feliks Kamovi, Juri Aleksandrovi, Lion Izmailovi, Nasrullo Asadullovi ja Eduard Uspenski lugusid Priit Aimla tõlkes ning instseneeringus. Esitavad näitlejad Eino Baskin, Tõnu Aav, Aarne Üksküla, Helle-Reet Helenurm, Tõnu Kilgas, Paul Poom, Guido Kangur, Eero Spriit. Enda lugusid esitavad autorid Lembit Sibul ja Vladislav Koržets.

22.05 "Kahekõne. Vladislav Koržets" (2016)

Kahekõne vaatab ette ja taha. Otsitakse vastuseid küsimustele, mis toimuma või juhtuma hakkab!

22.35 "Osoon: Koržetsi lõpusaade" (2017)

Kümne aasta jooksul on Vladislav Koržets oma elutarkuse, positiivse ellusuhtumise ja vaheda sõnaga nakatanud loodusepisikuga tuhandeid vaatajaid. Nagu kalahuvilisele loodussaate juhile kohane, paneb ta oma telekarjäärile punkti Viitina järve kuuritsapüügi sõul. Traditsioonilisest kuuritsapüügi võistlusest võtavad osa Vladislav Koržets, Kristo Elias, Sander Loite ja "kotipoiss" Mari Kalkun. Režissöör Keiti Väliste, operaator Magnus Suitso, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

01.05 "Jah! Show" (1993)

Meelelahutuslik saade trikimeistrite, tantsutüdrukute, Hardi Tiiduse, Vladislav Koržetsi, Justamendi ja stuudiopublikuga. Saatejuht Vahur Kersna.