Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

Võidu järel tõdesid Ninjad, et toimus tõeline emotsioonide plahvatus. "Väga suur pingelangus, aga mega suur tänutunne, et need päevad, nädalad ja kuud, mil sai detailideni välja mõeldud, kuidas see peaks välja nägema, tuli lõpuks kõik nii välja ja Eesti rahvas oli meie selja taga. See on nii tore," rääkis Lenna Kuurmaa.

"23 aastat tagasi oli Eesti rahvas meie taga ja nüüd jälle," lisas Piret Järvis-Milder pisarsilmil. "Me oleme täna väga palju nutnud. Kui lavalt maha tulime, peale oma esitust, siis me kõik nutsime," rääkis Kuurmaa. "Pingelangus oli nii suur."

Ninjad tõdesid, et nii pingelist superfinaali pole olnud. "Garantiisid ei olnud mitte mingisuguseid. Väga pingeline, tugev ja väga tugev," märkis võiduloo autor Sven Lõhmus, kes kirjutas loo "Too Epic to Be True" spetsiaalselt Vanilla Ninjale ja spetsiaalselt Eesti Laulu võistluse jaoks.

"Arvestades seda, et see peaks meeldima paljudele inimestele, peaks sobima Vanilla Ninjale ja et jääks hästi meelde, nagu ikka," rääkis Lõhmus.

Teisele kohale jäänud Noep tõdes, et on pettunud. "Täiega. Oleks võinud võita. Ma arvan, et Eurovisioonil oleks see lugu väga lahedalt toiminud, sest see on suure lava lugu. Aga Eesti rahvas tegi oma otsuse, mina jäin teiseks, selle eest olen väga tänulik kõigile, kes hääletasid. See on mega," rääkis Noep.

Kolmandana superfinaali pääsenud ja seal kolmanda koha saanud Ollie tunnistas, et on samuti veidi pettunud, "On nagu on. Ei saa armastust fabritseerida. Kui inimesed armastavad teist artisti rohkem, siis sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja see on okei. Mina tundsin oma fännide poolt armastust ikka. See oli jõhker mis toimus. Ma sain nii palju kingitusi, mulle kirjutati nii palju, telefon on täiesti punane. Ma olen uskumatult tänulik neile inimestele," märkis Ollie.