Vanilla Ninja: meile sobib, kui meid kindlaks favoriidiks ei peeta

Eesti Laulu finalist Vanilla Ninja rääkis "Ringvaate" stuudios nii tänavusest Eurovisiooni lauluvõistlusest kui ka Tšiili lauluvõistlusest Viña del Mar, kus pärast 18 aastast pausi taas osaletakse.

Vanilla Ninja osales Tšiili lauluvõistlusel ka 2008. aastal. 18 aasta tagusest ajast sai bänd endale ka Tšiilis esindaja. "Ta tegi meile ettepaneku, et miks mitte uuesti proovida uue looga. Meie olime Sven Lõhmusega parasjagu hoos ja tegime siis kohe mitu lugu. Ühe Eesti Laulule ja teise Tšiili jaoks," selgitas Lenna Kuurmaa.

2008. aastal osaleti Viña del Maril looga "Birds of Peace", millega Ninjad osalesid aasta varem Eurolaulu konkursil. "Ja võitsime parima artisti auhinna, nii et seal läks väga hästi meil," tõdes Piret Järvis.

"Ega meiega seal väga palju midagi edasi ei juhtunud. Saime auhinnaraha, saime iluse hõbedast kajakakujulise trofee ja siis sõitsime tagasi. Kontserte me seal ei andnud, aga sel korral mõtleme, et midagi võiks festivalile ka järgneda. Eks me punume seda plaati," lisas Kuurmaa.

Kõige uuem Ninjade liige, neli aastat bändis olnud Kerli Kivilaan 2008. aastal Tšiilis ei käinud. "Ma olen väga põnevil. Ma tahaks väga sooja saada. Kevadpuhkus ja -töö mulle sobib küll," naeris Kivilaan.

22. veebruaril algaval Tšiili festivalil osaletakse lauluga "Are You Ready To Go?". Et Tšiilis osalev lugu oleks Eesti Laulu finaalloost parem, Ninjad ei karda. "Meil oli vaja kahte väga head lugu. Meil on vaja lõpuks võita nii Eurovisioon kui ka Viña del Mar ja Sven Lõhmus aitas meil need head lood teha," rääkis Järvis.

Eesti Laulu ennustustes püsis Vanilla Ninja pikalt esirinnas, aga nende kõrvale on liikunud ka Ollie. "Ma arvan, et kindlasti läheb pingeliseks. Ma täna sattusin sirvima ja ühes tabelis olime me kolmandad. Neid tabeleid on palju aga üldiselt oleme esiviisikus, aga mitte esimesel kohal," rääkis Kuurmaa.

"Väga hea on mitte favoriit olla. Siis on endal üks lisastress juures. Selles mõttes meile sobib, kui meid ei peeta kindlaks favoriidiks," lisas Järvis.

"Club Kung Fu" esitus 2003. aasta Eurolaulul oli bändi peaaegu et esimene avalik esinemine. Kuurmaa tõdes, et kuigi telemaja oli talle kooris laulmise aegadest tuttav, siis valdas bändi paras paanika. "Valisime üsna suure lava, kust alustada," lisas Järvis.