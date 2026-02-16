Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

Vanilla Ninja oli lõppenud Eesti Laulu kindel publiku lemmik. Superfinaalis sai bänd inimestelt 16 584 toetushäält. Teise koha võitnud Noepi poolt hääletati superfinaalis 15 161 korda ja kõigest 13 häält vähem – kokku 15 148 – sai Ollie.

Ka esimese hääletusvooru võitis Vanilla Ninja, kogudes ainsa võistlejana üle 10 000 hääle (10 070 häält). Esimese vooru esikolmik oli sama, mis superfinaalis: Noep jõudis publiku edetabelis 7792 häälega teisele kohale ja Ollie 6410 häälega kolmandale kohale.

Avavooru publiku edetabelis järgnesid häälte arvu poolest Getter Jaani neljandal kohal (6215 häält) ja Stockholm Cowboys viiendal kohal (4628 häält). Kokku anti esimeses voorus 46 679 häält.

Žüriilt sai enim punkte Ollie, kes koos publiku häältega võitis ka Eesti Laulu esimese vooru. Žürii edetabelis järgnesid talle Stockholm Cowboys ja Ant koos Minimal Windiga.

Eesti Laulu võistluslugusid hindas kaheksaliikmeline žürii, kuhu kuulusid auhinnatud laulukirjutaja Linnea Deb, Eurovisiooni ekspert Paul Jordan, Eurovisioonilt tuule tiibadesse saanud laulja ja produtsent Rosa Linn, õppejõud ja laulukirjutaja Andrea Stolpe, helilooja ja saksofonist Maria Faust, raadio- ja teleajakirjanik Kevin Hughes, produtsent ja helilooja Renato Milone ning Kanada poplaulja ja laulukirjutaja Jonathan Roy.

Esimest korda sai sel aastal oma lemmikut toetada ka veebihääletusel ja lauluvõistlust sai jälgida lisaks ERR-i kanalitel ka Eurovisiooni Youtube'i vahendusel. Veebihääletuse ja telefonihääletuse suhe oli esimesel korral veel ülekaalukalt telefonihääletuse kasuks.