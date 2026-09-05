Pääru Oja: olen teiste näitlejate reisisaateid alati kadedusega vaadanud

"See oli absoluutselt uudne minu jaoks," tunnistas Oja "Ringvaates", kuidas uus roll talle meeldis. "Ma olen reisisaateid vaadanud ja näitlejad on neid teinud. Olen alati kadedusega vaadanud."

Reisisaate teine saatejuht on reisikirjanik Rene Satsi, kellega Oja kohtus aastaid tagasi Iirimaal töötades.

"Oli koroonaaeg ja ma kirjutasin sealsesse eestlaste gruppi, kas keegi tahab jalutama ja juttu rääkima minna. Paar inimest vastasid ja Rene oli ka üks neist. Siis me jalutasime Dublini peal ja sellel jalutusel said meist sõbrad," meenutas Oja.

Juba siis rääkis Satsi palju riigist nimega Laos. "Mulle tundus tüütu," naeris Oja, "aga siis üks hetk ta helistas, et kuule, nüüd on niimoodi, et tuleb minna ETV-ga Laosesse. Siis olime korraga lennuki peal."

Laos asub Vietnami, Kambodža ja Tai vahel. Oja tutvustas, et tegemist on väga vaese demokraatliku vabariigiga. "Ma hakkasin reisil mõtlema, et kui riigi nimes on demokraatlik vabariik, siis see seda ilmselgelt ei ole," täpsustas ta.

Laose tänavatel lehvivad lisaks riigilipule ka sirbi ja vasaraga lipud. Nii üritatakse jätta muljet, et tegemist on kommunistliku riigiga.

"See on muidugi ainult ettekääne, et miks me oleme nii ühtne rahvas ja miks rahvast hoolida, aga tegelikult ei ole seal kommunismiga midagi pistmist," selgitas Oja. "Seda oli natukene imelik vaadata."

Näitleja teadis rääkida, et üleilmselt tuntud Tai söök pärineb tegelikult Laosest ja on hoopis sealt naaberriiki liikunud. Sealsed teravad toidud meeldivad Ojale väga.

"Teinekord isegi liiga palju. Isegi kohalik reisigiid, kes meil oli, vahepeal vaatas mind imelikult, et kuidas ma nii palju tšillit söön. Seda sai palju kaasa ostetud. Ma isegi panin kodus seemnest kasvama," muigas ta.

Laoses oli reisiseltskond kuu aega. Ojale jäi kõige eredamalt meelde sealsed inimesed. Tema sõnul mõtlevad sealsed inimesed hoopis teistmoodi, kui meie regioonis seda tehakse. Väga tähtsal kohal on ka ebausk.

"See oli vist kultuuriminister, kes ütles, et ta nägi unes, et ühe UNESCO maailmapärandi all on tohutu hunnik kulda, sealt tuleb kaevata. Toodigi kopad kohale, pühiti see UNESCO maailmapärand minema ja kulda ei leitud. Siis tuli kultuuriminister, ütles, et ma saan aru, et te olete mures, aga ärge muretsege, kurjad vaimud olid minu sees, ma käisin nõia juures ja see mure on lahendatud ning ma saan kultuuriga edasi tegutseda. Sellest piisas. Ta ei pidanud isegi tagasi astuma," meenutas Oja üht eredamat lugu.

"Saba ja sarvedega Laos" on ETV eetris pühapäeviti kell 18.45.