X!

Reigo Tamm: mul käib Koit Toomega laval alati üks väike võistlus

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Ooperilaulja Reigo Tamm rääkis saates "Hommik Anuga", et huumorisoon on võime suuta naerda iseenda elu üle ja näha enda elus irooniat ja koomikat. Tamme sõnul käib tal Koit Toomega laval alati üks väike võistlus, kus ta püüab teha paremini nalja kui Koit.

"Mulle on detsember topelthuvitav, sest mul on 22. detsember sünnipäev. Kuna ma olen jõululaps, siis ma alati ootan jõule topelt, sest saan kahed kingitused, jõulu- ja sünnipäevakingid," muheles muusik ooperilaulja Reigo Tamm. "Koit on mulle suur eeskuju. Ükskõik, millega ta ka tegeleb, ta on ikka mulle kallis. Ta on mulle nagu vanem vend. Ma tahaksin kümne aasta pärast ka sama ilus ja sama andekas olla."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toome ja Tamm tutvusid aastaid tagasi, kui nad mõlemad mängisid Vanemuise lavastuses "Ooperifantoom". "Reigo oli mul tol ajal abiks, ma oma vokaalste küsimustega pöördusin alati tema poole," sõnas Toome.

Tamm on küsinud Toomelt nõu, kui ta osales telesaates "Su nägu kõlab tuttavalt".

"Minul on Koiduga laval alati üks väike võistlus, nimelt ajada Koit naerma. Üritan teha mõne parema nalja kui tema. Mis see huumorisoon üldse on, siis kõik algab võimest naerda iseenda elu üle ja näha enda elus irooniat ja koomikat," tõdes Tamm.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

05.12

Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

10:38

Iiris Vesik: tihtipeale saavad soovid tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad

11:46

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

06.12

Mihkel Zilmer: ainuüksi päevitamine ei taga piisavat D-vitamiini varu

06.12

Teatrijuht Aare Toikka: esimese erateatri loojana olid meil lõustad mõlkis

06.12

Jaagu talu perenaine: pole asja, mida Eestis kasvatada ei saaks

05.12

Hiinas elanud Jens Veede: hiina keele õppimine on tulnud läbi pisarate

05.12

Nahaarst: õiget nahahooldusrutiini tuleks selgitada juba lapseeas

04.12

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

05.12

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo