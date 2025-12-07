Reigo Tamm: mul käib Koit Toomega laval alati üks väike võistlus

Ooperilaulja Reigo Tamm rääkis saates "Hommik Anuga", et huumorisoon on võime suuta naerda iseenda elu üle ja näha enda elus irooniat ja koomikat. Tamme sõnul käib tal Koit Toomega laval alati üks väike võistlus, kus ta püüab teha paremini nalja kui Koit.

"Mulle on detsember topelthuvitav, sest mul on 22. detsember sünnipäev. Kuna ma olen jõululaps, siis ma alati ootan jõule topelt, sest saan kahed kingitused, jõulu- ja sünnipäevakingid," muheles muusik ooperilaulja Reigo Tamm. "Koit on mulle suur eeskuju. Ükskõik, millega ta ka tegeleb, ta on ikka mulle kallis. Ta on mulle nagu vanem vend. Ma tahaksin kümne aasta pärast ka sama ilus ja sama andekas olla."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toome ja Tamm tutvusid aastaid tagasi, kui nad mõlemad mängisid Vanemuise lavastuses "Ooperifantoom". "Reigo oli mul tol ajal abiks, ma oma vokaalste küsimustega pöördusin alati tema poole," sõnas Toome.

Tamm on küsinud Toomelt nõu, kui ta osales telesaates "Su nägu kõlab tuttavalt".

"Minul on Koiduga laval alati üks väike võistlus, nimelt ajada Koit naerma. Üritan teha mõne parema nalja kui tema. Mis see huumorisoon üldse on, siis kõik algab võimest naerda iseenda elu üle ja näha enda elus irooniat ja koomikat," tõdes Tamm.