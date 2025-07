Viiendat korda tantsupeol osalev Reigo Tamm: iga tantsija on solist

Mullaketrajate rahvatantsurühmas tantsiv ooperilaulja Reigo Tamm rääkis saates "R2 Hommik!", et tantsupeol on iga tantsija solist. Tamme sõnul on nad praegu nagu transis, erilises emotsionaalselt rõõmsas joovastuses, millele tantsupeo lõppedes järgneb räige emotsionaalne pohmakas, sest saabub argipäev.

"Rahvatants on olnud minu elus juba väga varasest noorusest. Mul peaks tänavu olema viies tantsupidu. Kui laulupeol kõik inimesed laulavad kaare all "Põhjamaad", aga sina laulad samal ajal "Ta lendas mesipuu poole", siis ega midagi väga hullu ei juhtu, kui sa seal üksinda niimoodi laulad, aga kui tantsupeol juhtub selline asi, et kõik inimesed kükitavad, aga sina jääd püsti, siis kõik näevad sind. Tantsupeol on iga tantsija solist, iga tantsija omandab väga suure tähtsuse," ütles Reigo Tamm, kes tantsib rahvatantsurühmas Mullaketrajad.

Tamme sõnul oli tal vahepeal 20 aastat rahvatantsust paus. "See, mis toimub su elus tööalaselt, on üks asi, aga rahvatants on minu jaoks nagu eraelu. Aga eraelus on mingid ihad, millele sa ühel hetkel lihtsalt pead järgi andma. Minul on olnud keskkooli lõpust peale olnud iha ja kirg olla tagasi tantsupeol."

Tamm tahtis Vanemuises rahvatantsutruppi kokku panna, aga ei õnnestunud. ""Estonias" ka proovisin siit ja sealt, aga ikka ei õnnestunud. Siis tuli lahendus, Piret Krumm kutsus mind Mullaketrajatesse, ta ise jäi beebiootele ja temaga me koos ei tantsi sel tantsupoel, mul on teine fantastiline tantsupartner Eva-Lena Raenok," meenutas Tamm.

Keskkooli ajast mäletas ta, et nädal enne tantsupidu oli raskem. "Meie proovid on kuidagi nii sujuvalt ja kiiresti läinud. Mullaketrajad on Sakala liigis ja meie liigijuht Vaike Rajaste on täiesti uskumatult lahe liigijuht," on Tamm tänulik.

Iga kord tantsupeo nimitantsu "Iseoma" tantsides tulevad Tammel pisarad silma.

"Me tantsime täpselt presidendi ees. Oleme keskel, väga nähtaval kohal, seega peame kogu aeg jälgima, mida me seal teeme."

"Tuljakut" saab näha ka veidi uuendatud versioonis. "Tants kui selline peab olema muutuses, sest alati on ju võimalk juurte ja algse versiooni juurde tagasi pöörduda. Uuenduslikkus on alati tervitatav," tõdes Tamm.

Tantsupeole järgneb Tamme sõnul räige emotsionaalne pohmakas. "Kui sa ikkagi kuus päeva järjest sööd suppi ja oled mõnusas seltskonnas, oled nagu mingis transis, emotsionaalselt rõõmsas joovastuses, ja äkki on kõik läbi, tuleb argipäev," ütles Tamm.