Terapeut Kadi Jaanisoo: peatumishetked me elus on väga olulised

Terapeut Kadi Jaanisoo postitas aasta aega iga päev ühe tantsuvideo sotsiaalmeediasse, et tõsiseid eestlasi veidigi rõõmsamaks teha ja näidata, et elu ei pea kogu aeg surmtõsiselt võtma. Jaanisoo sõnul on elus väga olulised peatumishetked, kus me saame aru, et oleme elus ja kõik on ju hästi.

Terapeut ja saatejuht Kadi Jaanisoo tegi veidi rohkem kui aasta aega tagasi endale väljakutse, et postitab iga päev sotsiaalmeediasse nime all Dance for Mental Health ühe tantsuvideo.

"Mulle tundus, et seda tehes hakkasin ma veel rohkem märkama neid rõõmsaid erilisi hetki ja siis tundus, et nüüd ma saan selle kuhugi kanaldada, mul on ju koht nüüd," ütles Jaanisoo saates "R2 Päev".

Tantsuvideosid tegi Jaanisoo üksinda, sõpradega, koeraga ja ka päris võõraste inimestega. "Inimesed olid väga valmis kaasa tulema," muheles Jaanisoo.

Väljakutset tahtis ta teha kahel põhjusel. "Mu igapäevatöö on olla loovterapeut ja näen oma töös, et inimestel kipub olema tõsine meel, eriti siis, kui elus ei lähe asjad hästi. Kõik on hästi tõsised, ei tohi eksida ega kastist välja mõelda. Ammugi siis rõõmu tunda ja iseenda üle veel kõige vähem. Aga tantsuvideot tehes saad mõelda teisi mõtteid, mida sa igapäevaselt ei mõtle. Hashtag #elueipeaniitõsineolema käis iga tantsuvideoga kaasas. Tahtsin öelda, et ära võta elu nii tõsiselt. Isegi kui on raske," selgitas Jaanisoo.

Terapeudi sõnul on väga oluline teha aeg-ajalt stopp ja jääda seisma. "Istu. Peatu Hinga. Mõtle. Vaata taevast ja puulatvu. Peatumishetked on üliolulised. Tavaliselt ju kiirustame kogu aeg ja siis ühel hetkel enam ei jaksa. Meel ei jaksa ja keha ei jaksa. Need on hetked, kus sa saad aru, ma olen elus, ma olen siin, praegu on ju hästi," selgitas terapeut.

Jaanisoo tõi välja, et üks naisterahvas, kes vaatas, kuidas tantsuvideot tehti, mõistis, et ka tema võib ju ka õnnelik olla. "See oli väga tore. Kui me midagi siin elus teeme, siis mis väärtus sel on. Võib ju mõelda, et tantsimine on piinlik, aga mida ma õppisin sellest, et kui sa juba kord midagi teed, siis ole selle taga ja aja selg sirgu," ütles Jaanisoo, kes on suur tantsusõber, aga pole tantsutrennis kunagi käinud.

Jaanisoo sõnul võib tantsida ükskõik kus, selleks ei pea hilisõhtul kellegi korraldatud peole minema. "Ega ei pea tantsima, lihtsalt liiguta oma keha," muheles Jaanisoo.