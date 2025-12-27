Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

Koit Toome rääkis Vikerraadios, et paneb enda loodud muusikasse väga palju iseennast sisse ja 2025. aastat jääb meenutama eelkõige uus hingamine, mis teda üle pikkade aastate tabas. Toome sõnul on tal jälle nälg ja huvi luua uut muusikat ning otsida põnevaid muusikuid, kellega koostööd teha.

"Artistid on erinevad, mõnedele ei meeldi väga isiklikuks minna, aga see on vist minu iseloomu osa, ma olen ka elus otseütleja ja üritan olla alati aus, nii ka ilmselt oma lauludes. Oma lugudesse, mis aastate jooksul tehtud, olen ma iseennast ikkagi väga palju sisse pannud, oma mõtteid ja isiklikke tundeid. Mingi teema raiub kuklas mitu aastat enne, kui ma enam ei saa, ma pean selle loo ära tegema," selgitas muusik Koit Toome.

Oma pruutidest pole Toome lugusid kirjutanud. "Ma selle koha pealt olen väga igav inimene, sest olen oma naisega varsti juba 20 aastat koos elanud," muheles Toome.

2025. aastast tõi Toome välja kurva sündmusena Mikk Targo lahkumise. "See oli mingi ajastu lõpp. Minu elutee oleks absoluutselt teistmoodi läinud, kui Mikku poleks olnud. Ta on minu elus väga-väga olulisel kohal. Kui mingid inimesed poleks 30 aastat tagasi meid Mikuga kokku viinud, ma ei tea, kus ma täna oleks," sõnas Toome.

2025. aasta jääb Toomele meelde ka seetõttu, et üle aastate on teda tabanud uus hingamine. "Nälg ja huvi uut muusikat teha, olen otsinud uusi kontakte, kellega tööalaselt edasi minna. Olen nautinud ka stuudios toimetamist ja uute laulude tegemast. Minu jaoks isiklikult on see olnud üsna hea aasta."

Toome meenutas kaheksa aasta tagust aega, mil Lõhmuse kirjutatud laul "Verona" Eurovisioonil küllaltki kehva tulemuse sai. "Paraku pani see Eurovisiooni virvarr pani meile kõigile sellise emotsionaalse põntsu, et olime kõik pildilt päris mitu aastat kadunud. Sven Lõhmus kaotas motivatsiooni muusikat teha ja mina olin motivatsioonikriisis."

Kui Toome peaks kunagi elulooraamatu kirjutama, siis tema sõnul tuleb eraldi peatükk sellest kahest nädalast Eurovisioonil.

Toome sõnul on kõikidest artistidest, kellega ta elu jooksul koostööd teinud Maarja-Liis Ilus see, kellega ta ennast laval kõige kindlamalt tunne. "Me oleme nii palju koos esinenud, et piisab vaid silma vaatamisest, meil pole vaja teisele midagi öelda," lisas Toome.

Reigo Tammega tutvus Toome Vanemuises, kui nad mängisid koos muusikalis "Ooperifantoom". "Sealt jäimegi suhtlema. Ma rääkisin näosaate tiimile aastaid, et selline andekas mees on olemas nagu Reigo Tamm, võtke ta saatesse. Reigoga tuurile minemise plaanid olid meil juba mitu aastat, sel aastal tegime idee teoks."

Tuuri jaoks tegi Toome koos Tammega loo "Jõuluöö". "Kodus mõtlesime, kui kõvasti muusikat kuulasime, et prooviks teha mingi täiesti uue ja värske laulu, mis oleks just mulle ja Reigole omane, iseloomustaks meie tuuri ja koostööd. Lugu tuli täitsa hea ja tahtsime selle ka ära vormistada. See on minu elu esimene jõululaul, mille ma olen kirjutanud," sõnas Toome. "Uue aasta üheks sihiks on võetud ka uus album."

Toome rääkis, et tema tütar käib 11. klassis ja poeg 2. klassis. "Rebecca käib kolmes erinevas tantsutrennis, tal läheb väga hästi. Ta tantsib ka selles uues muusikalis "Romeo ja Julia"."

Ääretult tänulik on Toome ka Ivo Eensalule, kes teda omal ajal noore poisina kutsus Linnahallis etendunud muusikali "Vampiiride tants." "Ma polnud seni elus ühtegi muusikali näinudki. Hiljem viis elu mu Georg Malviusega kokku, siis tulid Soome, Saksamaa ja Euroopa turneed rahvusvahelise meeskonnaga," meenutas Toome oma muusikalikarjääri algust 2000. aastate alguses. "See kõik on andnud mulle fantastiliselt palju kogemusi."

Toomel ilmus nüüd Anne Veskiga duett. "Me saame Annega väga hästi läbi. Anne ütles mulle eelmisel aastal, et tee meile uus laul. See oli mul kogu aeg kusagil kuklas ja nüüd tegin selle loo "Pole vaja muud" valmis. Oleme Annega väga palju koos esinenud."