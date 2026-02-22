X!

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Saates "Hommik Anuga" olid külas kolm tenorit: Reigo Tamm, Oliver Kuusik ja German Gholami. Tamme sõnul ooperilaulajte jaoks üsna keeruline laulda oma lapsele unelaulu.

Reigo Tamm ütles, et tegelikult võib mõnes mõttes neid pidada omavahel konkurentideks, sest nad võtavad tihtipeale teatris üksteiselt tööd ära. "Aga see on kõigi hääleliikide vahel samamoodi," sõnas ta ja mainis, et ilma naljata rääkides on tenoreid vähe ning nad on omavahel sõbrad.

"Ma olen alati mõelnud, et kuidas ooperilauljana peaks unelaulu laulma, sest ma ei ole kindel, kas minu laps sellise lauluga jääb, seega ma olen üritanud laulda nagu normaalne inimene," mainis Tamm ja lisas, et unelaulud on eraldi kategooria ja väga raske teema ooperilauljate jaoks.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Oliver Kuusik lisas, et kui sünnipäev tuleb, siis vaadatakse ikka tema otsa. "Ükskõik mis tujus ja kus sa oled, siis öeldakse, et nüüd võtad siit laulu üles, aga minul on küll nii, et sünnipäeval üritad olla võimalikult vaikselt, see on umbes sama, kui ütled torumehele, et tuleb paranda mu torud ära."

Tamm rõhutas, et tegelikult nad tõesti oskavad ka normaalselt rääkida ja normaalselt laulda. "Jääb mulje, et me oleme kogu aeg kõrgendatud positsoonis ja räägime niimoodi."

German Gholami tõi välja, et kuigi paljud ütlevad, et tenorid on sündinud selle häälega, kuid tegelikult on selle taga väga palju tööd, et selline hääl saavutada.

Saates esitasid kolm tenorit ka loo "Funiculi, funicula":

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

21.02

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

21.02

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

20.02

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

21.02

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

20.02

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

19.02

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo