Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

Reigo Tamm ütles, et tegelikult võib mõnes mõttes neid pidada omavahel konkurentideks, sest nad võtavad tihtipeale teatris üksteiselt tööd ära. "Aga see on kõigi hääleliikide vahel samamoodi," sõnas ta ja mainis, et ilma naljata rääkides on tenoreid vähe ning nad on omavahel sõbrad.

"Ma olen alati mõelnud, et kuidas ooperilauljana peaks unelaulu laulma, sest ma ei ole kindel, kas minu laps sellise lauluga jääb, seega ma olen üritanud laulda nagu normaalne inimene," mainis Tamm ja lisas, et unelaulud on eraldi kategooria ja väga raske teema ooperilauljate jaoks.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Oliver Kuusik lisas, et kui sünnipäev tuleb, siis vaadatakse ikka tema otsa. "Ükskõik mis tujus ja kus sa oled, siis öeldakse, et nüüd võtad siit laulu üles, aga minul on küll nii, et sünnipäeval üritad olla võimalikult vaikselt, see on umbes sama, kui ütled torumehele, et tuleb paranda mu torud ära."

Tamm rõhutas, et tegelikult nad tõesti oskavad ka normaalselt rääkida ja normaalselt laulda. "Jääb mulje, et me oleme kogu aeg kõrgendatud positsoonis ja räägime niimoodi."

German Gholami tõi välja, et kuigi paljud ütlevad, et tenorid on sündinud selle häälega, kuid tegelikult on selle taga väga palju tööd, et selline hääl saavutada.

Saates esitasid kolm tenorit ka loo "Funiculi, funicula":