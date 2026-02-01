Reigo Tamm: minu elu ongi üks kriiside jada

Veebruaris jõuab lavale Ott Aardmai lavastatud esmaabilavastus "Kriis kriis mis siis", kus astuvad üles Reigo Tamm ja Eva Koldits. Saates "Hommik Anuga" ütles näitleja Reigo Tamm, et kuigi ta on korduvalt esmaabikoolitustel käinud, siis lavastuse teksti õppides tulid paljud asjad ikkagi suure üllatusena.

Reigo Tamm tõi välja, et autojuhilubade saamiseks on vaja läbida esmaabikoolitus. "Me kõik peaks olema justkui ammu need esmaabikoolitused läbi käinud, aga kui see situatsioon kätte jõuab, siis me satume paanikasse, me ei tea mitte midagi," sõnas ta ja lisas, et ka lavastuse teksti õppides tulid mingid asjad täiesti üllatusena. "Ma hakkasin mõtlema, kas ma olen käinud esmaabikoolitusel või ei ole käinud."

"Minu elu ongi üks kriiside jada, õnn on see, kui üks kriis on lõppenud ja teine pole alanud, nende vaheline aeg on õnn," tõdes Tamm ja lisas, et aasta lõpus ta kukkus paar korda kokku. "Stressi ja mitmete asjaolude kokku sattumisel kukkusin kaks korda kokku, ühe korra olin voodis ja vajusin ära, teine kord jala pealt, mulle kutsuti kiirabi, tehti uuringid ja see sai korda, aga see tekitab hirmu, kui sekundi pealt võib tekkida kriisiolukord."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tammel oli hiljuti ka olukord, kus ta oleks võinud olla majanduslikus kriisis. "Ma olen kogu aeg mõelnud, kes on need totud inimesed, kes jäävad petukõnede ohvriks ja ma võin öelda, et mina oleksin peaaegu olnud üks nendest, mulle helistati, sõitsin just autoga Tartusse, ja helistatakse justkui Harju maakohtust, et teile on tähitud kiri," ütles ta ja lisas, et ta juba jõudis telefonis sisestada oma PIN1 koodi, kui ta sai aru, et miks ma pidin selle sisestama.

"Siis ma helistasin panka, kus mind rahustati, et kui te nüüd PIN2 ka sisestate, siis olete rahast ilma, mulle öeldi ka, et kohe tuleb teile uus kõne ning tuligi, nüüd väidetavalt politseist, kust öeldi, et teile on petukõne tehtud, peame teie kontod kinni panema, peate andma PIN2, siis saame teie kontod sulgeda, et vargad ei saaks lähedale, ma ütlesin, et aitäh selle show eest, kõik teie andmed on edastatud politsele, te olete petised, mille peale pandi kõne ära," mainis Tamm ja lisas, et pärast käed värisesid.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eva Koldits ütles, et ta on kohutavalt halb kriiside lahendaja ning lisas, et seda ilmselt öelda ei saa, et naised tingimata kriise paremini taluksid. "Mul on üks tuttav naisterahvas, kes verd nähes paneb pildi tasku, ta ei suuda üldse," mainis ta. Reigo Tamm lisas kõrvalt, et naised on natukene tugevamad. "Tugevamad, aga nad ei pruugi kriise paremini lahendad," nentis Koldits.

"Meil on Eestis veel soorollid ka sellised – kes tahab lüüa, lööge –, et naised koristavad ikkagi veel rohkem, sest koristamine kummalisel kombel aitab korrastada mõtted, ka igaõhtune köögi koristamine aitab jõuda rahulikku seisundisse," ütles Koldits.