Raadio 2 ja Noep ühendavad jõud üle-euroopalises maratonsaates

Sel reedel läheb paljudes Euroopa raadiojaamades samaaegselt eetrisse tantsumuusika maratonsaade "Europe's Biggest Dance Show". Koos Raadio 2-ga astub miljonite kuulajate ette oma DJ-set'iga Noep.

Eesti ajal järgi kell 20 algav ja kuus tundi kestev maratonsaate valmib tänavu 12 Euroopa raadiojaama koostöös BBC Radio 1 eestvedamisel. Juba neljandat korda on korraldajad üheks oma partnerjaamaks valinud Eesti Rahvusringhäälingu muusikajaama Raadio 2, kellega koos astub rahvusvahelise publiku ette DJ-set'iga Noep.

Igale jaamale on üle Euroopa miljoneid kuulajaid koguvas saates eraldatud 30 minutit. Esimestena on eetris britid programmi emajaamast BBC Radio 1 ning kuuetunnise tantsumaratoni lõpetavad ukrainlased Kiievi raadiost Promin.

Raadio 2 toob kuulajateni programmi täismahus kell 20.00–02.00, sissejuhatus tehakse eelsaatega juba kell 19. Eesti osa programmist algab südaööl, õhtut veab saatejuht Marta Püssa.

Ajaloo kaheksas "Europe's Biggest Dance Show" jõuab lisaks saatest osavõtvate jaamade eetri veel mitmete teiste Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) raadiote kuulajateni. Eestist on varasemalt programmis üles astunud Madison Mars, Syn Cole ja Tommy Cash.

"Europe's Biggest Dance Show" kava Raadio 2-s reedel, 25. septembril:

Kell 19 Warm-Up @ Raadio 2

Kell 20 BBC Radio 1, London

Kell 20.30 Sveriges Radio P3, Stockholm

Kell 21 NRK mP3, Oslo

Kell 21 1live, Köln

Kell 22 Fritz, Berlin

Kell 22.30 RTE 2FM, Dublin

Kell 23 Studio Brussel, Brüssel

Kell 23.30 YleX, Helsinki

Kel 00 Raadio 2, Tallinn

Kel 00.30 FM4, Viin

Kell 01 NPO 3FM, Amsterdam

Kell 01.30 Radio Promin, Kiiev