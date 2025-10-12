Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

Robert Linna, Mikk Saar, Koit Toome ja Juss Haasma lähevad sel sügisel tuurile, kus nad kannavad ette The Beatlesi loomingut. Koit Toome kinnitas, et tema on tegelikult kunagi ka ühe loo legendaarses Abbey Roadi stuudios linti laulnud, milles tegid proove ja salvestasid ka biitlid.

Mikk Saar ütles, et ta ei ole väga suur biitlite fänn kunagi olnud, kuigi nad meeldivad talle väga. "Ma ei ole seda kunagi enda jaoks ära kuulanud, ma tean kõiki neid meloodiaid, üks või kaks lugu meie kavast olid sellised, mida ma polnud varem kuulnud, mõnda lugu olen isegi ühe korra laulnud ka, ema isa või 50. juubelil laulsin "Let It Be'd", sellest on üle 20 aasta möödas."

Koit Toome kinnitas, et ta on käinud Liverpoolis Abbey Roadi legendaarsel ülekäigurajal pilti tegemas, aga mitte ainult. "Seal samas on ka Abbey Roadi stuudio, kus biitlid tegid proove ja kus nad salvestasid oma laule ning ka mina olen seal ühe loo linti laulnud ühe muusikaliplaadi jaoks," selgitas ta ja mainis, et see on äge, et suures stuudioruumis pole endiselt remonti tehtud ning see näeb samasugune välja nagu biitlide aegadel. "See oli äge kogemus."

Täpselt nad seda veel ära pole jaganud, kes millise bändiliikme rolli laval tegema hakkab, küll aga on neil kavas laval lisaks laulmisele omavahel ka instrumendid ära jagada. "Mina klahvid, Juss trummid, Mikk bass ja Robert kitarril, ilmselt seda me ka teeme, mingid lood mängime ise." Robert Linna lisas, et biitlid on nii isikupärased tegelased. "Sellist kombinatsiooni ei ole võimalik taastada."

"Mina võtan oma trummikomplekti kaasa, toon sinna ja ehitan üle, teine kontserdiosa meil sellega hakkab, ma saan korraks Eesti Ringoks kehastuda," ütles Juss Haasma.