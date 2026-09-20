Kristjan Jõekalda: aastavahetuse programmid lähevad aina kehvemaks

Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise kursusekaaslased Jõekalda, Seeman ja Normann saavad taas laval kokku. Publiku ette tuuakse show pealkirjaga "Lõpuks ometi!". Selles keskendutakse televisiooni aastavahetuse programmile ja mis kõik selle käigus juhtuda võib.

"Olgem ausad, et iga aastaga läheb asi aina kehvemaks. Tahame seda uuesti ellu tuua, et inimesed, kes pole aastaid näinud televiisori ekraanilt ühtegi normaalset aastalõpu show'd, näevad selle nüüd novembris ette ära," selgitas Jõekalda. "Vanasti osati asja teha," märkis Jõekalda.

Mehed valisid välja ka oma lemmikud erinevate aastavahetuste teleprogrammidest. Seeman meenutas sooja sõnaga nii Kuldset Triot, "Aastavahetust Kinoteatriga" kui ka "Edekabelit", kus Normann parodeeris ka kolleeg Jõekaldat.

"Ma mõtlesin, et mida ta vehib. Ja siis sain ühel salvestusel aru, et ma teengi niimoodi. Täpselt samamoodi. See oli nii veider tunne," tõdes Jõekalda, kelle enda lemmikute hulka kuuluvad "Kitsas King", Krjukovi ja Kibuspuu "Miks ka mitte" ja Paul Poomi "Ajaviitur".

"Paul Poom on teenimatult jäänud kõrvale sellest plejaadist, kui räägitakse Krjukovist, Kibuspuust, Baskinist, Järvetist ja teistest. Tema huumor ei tee kellelegi haiget. Pehme, mõnus huumor, aga naerad nii, et kõht on valus," märkis Jõekalda.

Seeman ja Jõekalda on varem täitnud aastavahetuse programmi ETV ekraanil ansambliga Kala. Jõekalda tõdes, et ansambel Kala oli tore ettevõtmine. "Olen klippe esinemistest praegu ka veel vaadanud. Teinekord, kui on mingi seltskond ja pidu hakkab käest ära minema, igavaks muutuma, viktoriinid on tehtud, kook on söödud, aga nad ei taha koju minna, siis on väga hea Kala peale panna. See tõmbab kohe peo käima. Endal on ka lõbus," naeris Jõekalda.