Prügipedagoog Popov: laste õpetamiseks peab olema meeletult tugev isiksus

Koomik ja enda sõnul prügipedagoog Aleksandr Popov rääkis Vikerraadios, et õpetajana koolis töötades peab olema meeletult tugev isikus ja sellepärast ongi mehi koolis vähe. Popovi sõnul oli tema elus nii tume periood, et õpilased olid ainus põhjus, miks ta hommikul voodist välja suutis ronida.

"Minu tänavune sügis on klassikalise õpetamise vaba, aga ma elan aktiivselt õpetajatele kaasa, oma õiguste eest peab seisma," tõdes koomik ja õpetaja Aleksandr Popov.

Popov tuleb sel sügisel lavale stand-up tunniga "Prügipedagoog". "See nimetus viitab ainult mulle, mitte teistele õpetajatele. Ma kavatsen rääkida sellest, mis saab siis, kui rasketes oludes ei jää midagi muud üle, kui peab inimahvi laste ette laskma," nentis Popov.

"Minust pole saanud täiskohaga algklassiõpetajat, sest mu vaimne tervis on täiesti ruineeritud. Lastega tegelemiseks pead oleme meeletult tugev isiksus. Sellepärast mehi ongi õpetajatena vähem, sest mehed lihtsalt ei pea vastu. Naisterahvad on selles osa tugevamad," tõdes koomik.

Popov ei tahaks olla õpetaja olukorras, kus ta peab kogu aeg ennast õigustama. "Näiteks mingite metodoloogiliste valikute pärast. Sotsiaalmeedia on koht, kus õpetaja saab teada, milline lammas ta on," lisas ta.

"Minu personaalne lemmik on igakevadine edekabel selle kohta, kui lumpen sa omadega oled, vastavalt sellele, mis koolis sa käid. Kas oled G5-s, kus käib eliitide eliit ja kus peab pingutama ka või oled lihtsalt koolis, kus on lootusetu," muheles Popov, kes ka ise on õpetanud eliitkoolis.

Õppimistahe on igas koolis, kõik on Popovi sõnul ressursi küsimus. "Selles mõttes, et mis on sinu võimekus. Kõige keerulisem on see, kuidas sa õpilastega suhestud, sest maailm kogu aeg muutub. Kuidas ma panen õpilased huvituma sellest, mida ma räägin," tõi Popov välja.

"Vahepeal oli minu elus nii tume periood, et õpilased olid ainus põhjus, miks ma hommikul voodist välja ronisin ja arvasin, et elul üldse mingi väärtus on," sõnas Popov.

"Rõõmus olemine jooksebki kokku, huumor on kaitsemehhanism. Kuidas tumedasse kohta jõuda, siis hästi palju halbu eluvalikuid, oskamatus oma emotsioonidega tegeleda, oskamatus leinaga toime tulla, sotsiaalsed lubrikandid ja muud toredad asjad, mille abil sa üritad oma tumedaid mõtteid eemale tõrjuda, aga nad ei kao ära , vaid jäävad sinuga," ütles Popov.

Täna on Popov enda sõnul suhteliselt neutraalses kohas ja huumor aitab tal eluga hakkama saada. "Olen avastanud enda jaoks lugemise kui enesealalhoiuvahendi."

Popovi arvates on enese üle nalja tegemine kõige ausam kriitika. "Täna oleme jõudnud olukorda, kus teiste üle nalja tehes peab olema valmis selleks, et inimesed reageerivad valulisemalt, mis on ka arusaadav. Mina isiklikult usun, et nalja võib teha kõige üle, ainult kaht punkti peab meeles pidama: sa pead oma sõnade taga seisma ja kellelegi raudselt ei meeldi, see käib asjaga kaasas. Kui tahate näha, kuidas täiskasvanud mees laval laguneb, tulge vaatama "Prügipedagoogi"."