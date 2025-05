Koit Toome 30 aastat laval: olen alati proovinud jääda iseendaks

Koit Toome on oma lavakarjääris jõudnud suure tähiseni, täitunud on 30 aastat. "Hommik Anuga" saates rääkis laulja, et tal ei olnud oma lavatee alguses absoluutselt ambitsiooni lauljaks saada.

"Ma mäletan nii selgelt 30 aastat tagasi peale oma elu esimest kontserti Pärnu Vallikäärus mõtet, et mina küll seda tööd teha ei suuda, et see on nii pingeline ja ma ei ela seda lihtsalt üle," meenutas Toome. "Sind ei valmistata selleks ette, visatakse 5000 inimese ette ja siis vaata, kuidas sa seal ellu jääd. Mul oli surmahirm kogu aeg," naeris ta.

Toome sõnul ei olnud midagi tema lauljakarjäärist ette plaanitud. "Mul ei olnud absoluutselt ambitsiooni kunagi lauljaks või kuulsaks saada. Mina õppisin klaverit ja käisin koolis, tahtsin minna edasi ülikooli klaverit õppima. See, et elu nii läks, on nii pisikestes juhustes kinni, ma kogemata sattusin Eesti parimasse tiimi tollel ajal. Mikk Targo oli tolle aja Eesti absoluutselt parim laulukirjutaja," rääkis Toome.

Code One muutis Toome elu tundmatuseni. "Ma panin kohe tähele, et see võttis nii suure aja mu elust, et ma aina rohkem viibisin stuudios, aina vähem hakkasin kooli jõudma. Mulle jääb ka eluks ajaks meelde, kui ma elasin vanemate juures Pääskülas ja terve majaesine oli tüdrukuid plakatitega täis. Ma hiilisin tagauksest vaikselt sisse, ma ei julgenud eest minna. Elu muutus väga kardinaalselt."

"Ma olen alati proovinud jääda iseendaks, viisakaks, sõbralikuks ja lahkeks teiste inimeste vastu. Kodune kasvatus jätab terveks eluks sulle selle sisemise kompassi ja tunde. Seepärast on vanemate puhul üks olulisemaid asju oma laste jaoks olemas olla ja neist normaalsed toredad inimesed kasvatada," rääkis Toome.

Tänasel päeval leiab Toome ka ise enda laste jaoks üha rohkem ja rohkem aega. Siiski ei ole see alati nii olnud. "Oma esimest last Rebeccat ma nägin mingil perioodil elus suures osas läbi telefoniekraani üles kasvamas, ma olin väga-väga palju ära kodust. Ma ei kujutaks seda elu täna enam ette," tunnistas Toome.

